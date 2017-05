Łagodne nastawienie władz monetarnych w Europie wspiera wyceny obligacji w krajach Europy Środkowo Wschodniej. Złoty pozostaje pod wpływem sygnałów docierających z głównych banków centralnych Fed i EBC

Rynek stopy procentowej

W czwartek na rynku dłużnym kontynuowana była passa umocnienia się polskich obligacji skarbowych. Ponadto wraz z dalszą przeceną aktywów bezpiecznych obserwowane było zawężenie się spreadów wobec aktywów ryzykownych.

W środę podczas przesłuchania w parlamencie holenderskim, prezes EBC Mario Draghi uderzył w gołębie tony, twierdząc, że jest zbyt wcześniej, aby ogłosić zwycięstwo w walce ze zbyt niską inflacją. Kolejnego dnia przekaz ten został wzmocniony przez innych ważnych członków władz monetarnych strefy euro. Główny ekonomista EBC Peter Praet powiedział, że pomimo większej pewności wobec dalszego rozwoju ścieżki inflacji, najpierw powinno dojść do dalszej poprawy danych gospodarczych nim rozpoczęte zostanie wycofywanie się z ultraluźnej polityki. Podobnego zdania jest wiceprezes EBC Vitor Constancio, który uważa, że prowadzenie łagodnej polityki monetarnej przez dłuższy czas jest mniej ryzykowne od przedwczesnego jej zakończenia.

Łagodne nastroje w polityce monetarnej w strefie euro, a także ostatnie dane o inflacji z regionu Europy Środkowo Wschodniej powodują umocnienie się instrumentów dłużnych. Ostatnie dane wskazują na potencjał do kontynuacji łagodnej polityki monetarnej w krajach regionu. Ponadto nadal obserwowany jest wzrost popytu wobec aktywów ryzykownych po ostatnich wyborach prezydenckich we Francji, co odzwierciedla również wzrost zaangażowania inwestorów zagranicznych w instrumenty dłużne w regonie CEE. Napływ kapitału na Węgrzech sprawił, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła poniżej 3,10%.

Na polskim rynku brak było istotnych wydarzeń, których publikacja nadejdzie dopiero w piątek wraz z finalnymi danymi o inflacji za kwiecień oraz przeglądem ratingu Polski przez agencję Moody's. Podczas ostatniego terminu w styczniu wyznaczonego przez Moody's na aktualizację oceny Polski nie doszło do jej zmiany i nadal wynosi ona A2 z perspektywą negatywną. Brak poprawy tego nastawienia, powinno ograniczać pole do dalszych wzrostów cen w Polsce. Jednak korzystne informacje płynące z rynków europejskich wspierały spadek spreadów nad obligacjami rynków bazowych. Obecnie w sektorze 10-letnim spread polskich obligacji nad niemieckimi znalazł się poniżej 300pb, najniżej w tym roku.

Rynek walutowy

Podczas czwartkowej sesji złoty tracił na wartości, a pod koniec dnia EURPLN notowany był dwa-trzy grosze powyżej otwarcia. Niemniej ogólny obraz rynku nie zmienił się, zmiany te mieściły się w przedziale wahań tego tygodnia pomiędzy 4,188-4,238 na EURPLN. PLN podobnie jak i inne waluty rynków EM znajduje się obecnie pod wpływem sygnałów docierających z głównych banków centralnych Fed i EBC, w których prowadzone obecnie polityki monetarne wyraźnie rozchodzą się. Amerykański bank centralny nadal bowiem pozostaje na ścieżce do dalszej normalizacji polityki pieniężnej. Po publikacji kwietniowych danych z rynku pracy (wg NFP) przedstawiciele FOMC nie tylko sugerowali podwyżkę stóp procentowych na czerwcowym posiedzeniu, ale ich wypowiedzi wpisywały się także w scenariusz zacieśniania polityki monetarnej w dalszej części roku. W ocenie szefa Fed w Bostonie E. Rosengrena, bank centralny USA ryzykuje „przegrzaniem" gospodarki USA zbyt wolno zacieśniając politykę monetarną i w tym tygodniu wezwał on FOMC, aby jeszcze trzykrotnie podwyższył stopy procentowe w 2017r. Rynek, opierając się na sugestiach prezes J. Yellen spodziewa się jeszcze dwóch ruchów. Tymczasem w strefie euro prezes M. Draghi nadal utrzymuje łagodny ton wypowiedzi wskazując, że korzyści z ultrałagodnej polityki „znacząco przeważają" nad jej potencjalnymi skutkami ubocznymi i dlatego EBC nie będzie jeszcze zmieniał zasad programu skupu obligacji. Tymczasem rzeczywistość staje się taka, że utrzymywana przez EBC polityka zaczyna coraz mniej przystawać do rynkowych realiów, szczególnie mając na uwadze bogatsze kraje rdzenia strefy euro. W czwartek niemiecki minister finansów wprost powiedział, że dla konkurencyjności niemieckiej gospodarki może być ona już nieco za luźna, jednak przyznał też, że wiele krajów strefy euro nadal wymaga wsparcia.

W rezultacie, ten mocno prodolarowy układ powoduje, że kurs EURUSD odzyskuje część sił utraconych w pierwszych miesiącach tego roku, obecnie oscylując pomiędzy 1,09-1,085. Siła umacniania się dolara jest na razie jednak dość umiarkowana i to pomimo pozytywnych impulsów płynących z amerykańskiej gospodarki (rosnąca inflacja, mocny rynek pracy). Jak można przypuszczać walucie amerykańskiej ciąży obawa, czy administracji waszyngtońskiej uda się wywiązać z głównych obietnic składanych podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej.

Na czwartek nie zaplanowano żadnych publikacji danych z Polski, natomiast dzisiaj poznamy podaż pieniądza M3 i inflację konsumencką. W regionie skala spadku inflacji w kwietniu była silniejsza niż oczekiwano, odpowiednio do 2,0% r/r (2,3% oczekiwano) w Czechach i do 2,2% r/r (2,3% oczekiwano) na Węgrzech, a największy wpływ na ten ruch miały niższe dynamiki cen żywności i paliw. Znacznie poniżej prognoz wzrosły też ceny w Szwajcarii (w kwietniu o 0,4% r/r wobec 0,6% miesiąc wcześniej). W Polsce wstępny odczyt indeksu CPI wskazał na stabilizację kwietniowej inflacji na poziomie 2,0% w marcu i większość ekonomistów takiego odczytu oczekuje. Jednakże jak zauważyli ekonomiści PKO BP analizując wyniki innych gospodarek regionu wskazujące, że korekta cen żywności mogła jeszcze się nie skończyć, nie można wykluczyć ryzyka w dół dla konsensusu oczekiwań. GUS dane inflacyjne opublikuje o godz. 14:00 zaś na popołudnie planowana jest prezentacja oceny ratingu Polski przez agencję Moody's. Rynek liczy na utrzymanie noty na poziomie A2 ze względu na dobrą sytuację gospodarczą kraju. W styczniu br. agencja nie dokonała rewizji ratingu Polski oraz nie zamieściła raportu kredytowego na temat Polski.