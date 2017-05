Drugi tydzień z rzędu tanieją paliwa na polskich stacjach - zarówno benzyna, jak i olej napędowy są najtańsze od początku kwietnia. Zdaniem analityków na dalsze obniżki raczej nie można liczyć

Mijający tydzień przyniósł dalsze obniżki cen paliw. W skali tygodnia benzyna Pb95 potaniała średnio o 6 gr na litrze i kosztowała 4,59 zł za litr. O 6 gr. mniej płaciliśmy za litr oleju napędowego, którego średnia krajowa cena to obecnie 4,41 zł. Z kolei autogaz potaniał 3 grosze do poziomu 2,09 zł za litr.

Analitycy BM Reflex przewidują, że nadchodzącym tygodniu ceny się nie zmienią. Tanieć może jeszcze autogaz.

Jak zauważyli, spadki cen paliw w kraju wyhamowały w ślad za odbiciem cen ropy naftowej. Notowania lipcowej serii kontraktów na ropę Brent, po chwilowym spadku w rejon 46,60 dolarów za baryłkę, powróciły do poziomu 51 dol.

Rynek ma jednak problem z kontynuacją korekty wzrostowej. To co niepokoi rynek, to kwestia cierpliwości OPEC w sytuacji, kiedy powoli traci udział w światowym rynku ropy naftowej, a perspektywa nieco wyższych cen zachęca do inwestycji w sektor wydobycia w innych regionach świata. Chodzi głównie o Amerykę Płn. Według najnowszego raportu Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), produkcja ropy w USA wzrośnie w tym roku do średniego poziomu 9,31 mln baryłek dziennie, natomiast do początku IV kwartału 2018 roku osiągnie poziom 10,22 mln baryłek dziennie. Jest to kolejny miesiąc rewizji w górę prognoz wzrostu produkcji ropy naftowej w USA. W porównaniu z szacunkami z początku roku, oczekiwany wzrost produkcji ropy w tym roku został zrewidowany w górę aż o 310 tys. baryłek dziennie - zaznaczyli w komunikacie.