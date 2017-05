Koniec tygodnia przyniósł większy spokój na rynkach akcyjnych. Po mini hossie z przełomu kwietnia i maja teraz większość parkietów ulega konsolidacji, czekając na nowe impulsy. Takim katalizatorem mogłyby być zmiany w polityce Europejskiego Banku Centralnego. To jednak spekulacje i obecnie na pierwszy plan wybija się kończący sezon wyników.

W tym tygodniu oficjalnie poznaliśmy wyniki francuskich wyborów prezydenckich. Wygrał Emmanuel Macron. Jednakże jego wygrana miała znikomy wpływ na rynki finansowe, gdyż była ona już wyceniona przez inwestorów. Dlatego też większą uwagę skupiły na sobie posiedzenia banków centralnych. Lepsze dane makroekonomiczne, a także zmniejszenie się ryzyka politycznego na Starym Kontynencie sprawiają, że coraz głośniej słychać spekulacje nt. możliwości ograniczenia luzowania w strefie euro. Tym razem Der Spiegel w swoim artykule wskazuje, że EBC mógłby zacząć ograniczać swój program QE od początku przyszłego roku. Miesięczny skup aktywów miałby zostać zmniejszony o 10 lub 20 mld USD, tak aby QE wygasło z końcem przyszłego roku. Kolejnym krokiem miałyby być podwyżki stóp. Gazeta wskazuje także, że Bank już w czerwcu mógłby zacząć przygotowywać rynki na taki krok, co jest zgodne ze wcześniejszymi doniesieniami agencji Reuters. Natomiast na konkretniejsze plany w tej kwestii mamy poczekać do jesieni. Zmniejszenie stymulacji ze Strony Banku powinno przynajmniej chwilowo ostudzić optymizm na europejskich parkietach, które w wielu przypadkach znajdują się blisko swoich historycznych szczytów. Z drugiej strony taki ruch mógłby doprowadzić do zmniejszenia popytu na rynku obligacji, który może zostać przesunięty w stronę rynków akcyjnych. Niemiecki DAX kończy tydzień powyżej 12.700 pkt, czyli o około 700 pkt wyżej niż trzy tygodnie temu. Dobre nastroje są wspierane m.in. poprzez lepsze dane o niemieckim PKB. Wzrost na poziomie 0,6 proc. kw/kw jest najlepszym wynikiem od roku.

Piątek przyniósł pewne ochłodzenie nastrojów na parkiecie przy Książęcej. Wszystkie główne indeksy GPW kończą dzień w czerwieni. Patrząc szerzej, należy zauważyć, że WIG20 nie utrzymał się powyżej bariery 2.400 pkt. Jednak wydaje się, że ewentualna korekta nie powinna być duża i po okresie konsolidacji ponownie zobaczymy wzrosty. Warto czekać na koniec sesji, gdyż dziś agencja Moody’s ma zaktualizować rating Polski. Usunięcie perspektywy negatywnej może oznaczać dobre otwarcie w poniedziałek. Jednym z największych przegranych dzisiejszych notowań było PGE, którego akcje potaniały o ponad 8 proc. W I kwartale koncern wypracował 964 mln PLN zysku netto, podczas gdy w analogicznym okresie sprzed roku było to 870 mln PLN, a konsensus celował w wynik na poziomie 882 mln PLN. Z kolei zysk EBITDA wzrósł z 1,822 mld do 1,948 mld PLN. Reakcja inwestorów była nerwowa z uwagi na komunikat, że zarząd koncernu rekomenduje zawieszenie wypłaty dywidendy za lata 2016-2018 tłumacząc to ambitnymi planami rozwoju.