Nowojorskie giełdy otrząsnęły się po kolejnych politycznych zawirowaniach wokół ostatnich decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa i w efekcie główne indeksy zakończyły tydzień na plusach, a Dow Jones zyskał ponad 100 punktów.

Dow Jones Industrial wzrósł na zamknięciu o 0,69 proc. do 20 804,84 pkt.

S&P 500 zwyżkował o 0,68 proc. do 2381,73 pkt.

Nasdaq Comp. zyskał 0,47 proc. i wyniósł 6083,70 pkt.

Ze spółek, mocno, nawet 16 proc. zniżkowały walory Foot Locker. Sieć odzieżowa zaraportowała w I kw. zysk na akcję poniżej najniższych prognoz rynkowych.

Ok. 8 proc. drożały akcje Deere. Producent maszyn rolniczych znacząco podwyższył prognozę zysku i wzrostu przychodów na 2017 r., odpowiednio do 2 mld USD z 1,5 mld USD oraz do 9 proc. z 4 proc. Notowania Deere ciągnęły w górę cały sektor przemysłowy na Wall Street.

Akcje mocno zniżkowały wcześniej w tym tygodniu po informacji, że były szef FBI James Comey był proszony przez prezydenta Donalda Trumpa, aby wycofał się z prowadzenia dochodzenia w sprawie zaangażowania Rosji w niedawne wybory prezydenckie w USA.

Sytuacja polityczna w Waszyngtonie, która podczas poprzednich dni nie dawała spokoju inwestorom, nadal pozostaje głównym źródłem niepewności i nie sprzyja spadkowi awersji do ryzyka na światowych rynkach.

Inwestorzy obawiają się, iż zamieszanie polityczne w Waszyngtonie opóźni prace nad reformą podatkową, pakietem wydatków infrastrukturalnych oraz nad deregulacją. Zapoczątkowane w listopadzie wzrosty na światowych giełdach napędzane były właśnie oczekiwaniami na spodziewane rezultaty obietnic z programu wyborczego Trumpa.

Rynki próbował w czwartek wieczorem uspokajać sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin, który powtórzył, że reforma podatkowa oraz deregulacja pozostają priorytetami obecnej administracji.

Tymczasem, Donald Trump, po 4 miesiącach sprawowania urzędu, wybiera się w pierwszą podróż zagraniczną. Prezydent USA odwiedzi Arabię Saudyjską, Izrael, Watykan, Francję oraz weźmie udział w szczytach G7 na Sycylii oraz NATO w Brukseli.

Zakładana przez Rezerwę Federalną ścieżka podwyżek stóp procentowych w obliczu niższych od oczekiwań danych makro z gospodarki może być zbyt "agresywna" - ocenił James Bullard, prezes Fed z St. Louis. Dodał przy tym, iż "prawdopodobnie nie sprzeciwiłby się" kolejnej, drugiej w tym roku podwyżce stóp procentowych w USA.

Mediana projekcji poziomu stopy fed funds na koniec roku z marcowych prognoz Rezerwy Federalnej sugeruje trzy podwyżki stóp procentowych w 2017 r.

W komunikacie po posiedzeniu w maju Fed ocenił, iż spowolnienie gospodarki Stanów Zjednoczonych w I kw. było prawdopodobnie "przejściowe".

Rynek terminowy w niemal 100 proc. wycenia prawdopodobieństwo podwyżki stopy fed funds w czerwcu. Szanse na kolejną podwyżkę w grudniu wyceniane są na ok. 45 proc., choć jeszcze w maju oscylowały wokół 60 proc.

