W poniedziałek zakończył się rozładunek zbiornikowca LNG, który w niedzielę przypłynął do terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. To już 15. dostawa surowca drogą morską do Polski. W ten sposób dotarło już 3 mln m sześc. błękitnego paliwa – poinformował PAP rzecznik Gaz-Systemu.

Prawdopodobnie doszło do pewnego nieporozumienia. Omawialiśmy spełnienie warunków unii walutowo-gospodarczej do 2025 r. Pod koniec miesiąca powstanie na ten temat dokument, ale to nie oznacza, że wszystkie państwa UE do tego czasu muszą być w strefie euro - tłumaczy wiceszef Komisji Europejskiej ds. euro Valdis Dombrovskis