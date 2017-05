PKO BP planuje na przełomie II i III kwartału zaoferować kredytobiorcom konwersję kredytów we frankach szwajcarskich na złotówkowe – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP podczas konferencji prasowej, podsumowującej wyniki banku za I kw. 2017 r. Dodał, że byłaby to oferta dobrowolna.

Tylko na jednej metodzie unikaniu podatków, przed jaką ostrzegł resort finansów, budżet traci od kilkuset milionów do kilku miliardów złotych rocznie. A kancelarie, które oferują takie sposoby unikania płacenia podatków, zarabiają na tym kilkadziesiąt milionów złotych co roku.

W poniedziałek zakończył się rozładunek zbiornikowca LNG, który w niedzielę przypłynął do terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. To już 15. dostawa surowca drogą morską do Polski. W ten sposób dotarło już 3 mln m sześc. błękitnego paliwa – poinformował PAP rzecznik Gaz-Systemu.

Prawdopodobnie doszło do pewnego nieporozumienia. Omawialiśmy spełnienie warunków unii walutowo-gospodarczej do 2025 r. Pod koniec miesiąca powstanie na ten temat dokument, ale to nie oznacza, że wszystkie państwa UE do tego czasu muszą być w strefie euro - tłumaczy wiceszef Komisji Europejskiej ds. euro Valdis Dombrovskis