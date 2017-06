Niepokojąco słabe odczyty z Chin, to za mało, aby zachwiać nastrojami na globalnych rynkach giełdowych. Uwaga inwestorów jest obecnie nakierowana na postępujące ożywienie w strefie euro oraz na USA. Z kolei nastroje w Warszawie były mieszane, co po części jest zasługą sygnałów wskazujących, że drugi kwartał w wykonaniu polskiej gospodarki może być słabszy.

Dobre nastroje na większości parkietów giełdowych w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych zapewniły odczyty PMI z Eurolandu. Potwierdziły one, że w strefie euro mamy do czynienia z silnym ożywieniem gospodarczym, co powinno sprzyjać poprawie zyskowności spółek ze Starego Kontynentu. Ponadto w Stanach Zjednoczonych poznaliśmy raport ADP, który pozytywnie nastawia przed oficjalnymi danymi z amerykańskiego rynku pracy, które poznamy już w najbliższy piątek.

Wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 253 tys. etatów jest o tyle imponujący, że stopa bezrobocia obecnie znajduje się poniżej 5 proc. Te odczyty powinny także wskazywać, że konsumpcja w USA powinna dalej rosnąć, a ponadto nie widać sygnałów wskazujących na nasilenie się presji na wzrost płac, co jest dobrą wiadomością dla amerykańskich korporacji. Z kolei w Chinach opublikowano dziś kolejne dane sugerujące osłabienie tempa ekspansji gospodarczej. Jednakże obecnie ten temat zszedł na boczny tor. W efekcie główne indeksy na Wall Street mogą się pochwalić wzrostami - S&P500 rośnie o ponad 0,10 proc., podobnie jak technologiczny Nasdaq. Z kolei Dow Jones podchodzi o 0,07 proc. Z kolei w Europie niemiecki DAX urósł o około 0,3 proc., a francuski CAC40 o 0,6 proc.

Sesja w warszawie była mieszana, na co miał wpływ słabszy odczyt PMI dla polskiego przemysłu. Wskaźnik za maj zamiast odbić z 54,1 do 54,5 cofnął się do 52,7 pkt. Może to wskazywać, że drugi kwartał będzie słabszy w wykonaniu polskiej gospodarki, niż początek roku. WIG20 stracił dziś około 0,11 proc., podczas gdy cały WIG odbił o 0,32 proc.. Pośród blue chipów należy zwrócić dziś uwagę na PKO (-2,99 proc.). Notowania banku dziś odreagowywały pokaźne wzrosty z wczoraj, które wynosiły ponad 3 proc.