Czwartkowa sesja przyniosła wzrosty na nowojorskich giełdach, a trzy główne indeksy znalazły się najwyżej w historii. Pozytywne nastroje inwestorów wspierały lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne z USA. Rynek czeka na piątkowy raport z rynku pracy.

Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,65 proc. do 21 144,18 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,78 proc. do 6246,83 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,76 proc. do 2430,06 pkt.

Uwaga rynków skierowana była w czwartek na dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych.

Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim ISM w maju wyniósł 54,9 pkt. wobec 54,8 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,8 pkt.

W firmach w USA przybyło w maju 253 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services.

Ankietowani przez Bloomberga analitycy oczekują, że gospodarka USA wykreowała w sektorach pozarolniczych w maju 180 tys. miejsc pracy. Oficjalne dane Departamentu Pracy zostaną podane w piątek.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 13 tys. do 248 tys. z 235 tys. tydzień wcześniej - podano w czwartek. Oczekiwano 238 tys.

W maju liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA wzrosła o 71,4 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2016, po spadku w kwietniu o 42,9 proc. - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

Piątkowy raport payrolls będzie ostatnim przed zaplanowanym na 13-14 czerwca posiedzeniem amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Po nieco niższych od oczekiwań ostatnich odczytach danych makro i inflacji w USA oraz w związku z planami rozpoczęcia redukcji bilansu Fed jeszcze w tym roku, na rynku pojawiły się spekulacje, iż Fed może zdecydować się na kolejną po czerwcowej podwyżkę stóp procentowych dopiero w grudniu.

Wyceniane przez kontrakty na stopę Fed prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w USA o 25 pb w czerwcu wynosi 100 proc. Rynek wycenia prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki w grudniu na ok. 50 proc.

PAP, sek