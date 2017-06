Przed nami bardzo ważne wydarzenie jakim jest publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy. Raport NFP jest jednym z najbardziej wyczekiwanych w miesiącu, a tym razem może zagwarantować podwyżkę stóp procentowych w trakcie najbliższego posiedzenia Fed. Dolar jest jednak niepewny, co jest związane z wczorajszym wystąpieniem Donalda Trumpa dotyczącego pakietu klimatycznego.

Dane z amerykańskiego rynku pracy opublikowane zostaną o godzinie 14:30. Inwestorzy przede wszystkim będą zwracali uwagę na odczyt dotyczący przyrostu ilości zatrudnionych, płace oraz stopę bezrobocia. Konsensus dla zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wskazuje na odczyt na poziomie 185 tys. w porównaniu do poprzedniego odczytu na poziomie 211 tys. Prognozowany odczyt w zupełności wystarczyłby, aby Rezerwa Federalna zadecydowała o podwyżce stóp procentowych, choć niekoniecznie utrzymałaby dosyć jastrzębi ton wypowiedzi. Z drugiej strony wczorajszy szacunek ze strony ADP wskazał na odczyt powyżej 250 tys., co byłoby sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę bliskość pełnego stanu zatrudnienia w USA.

Z drugiej strony od złej strony pokazał się raport Challengera, który wskazał na dużą ilość planowanych zwolnień za poprzedni miesiąc oraz dane dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Wskaźniki te pokazują, że nie należy być tak optymistycznym, jak wskazuje na to raport ADP. Stopa bezrobocia ma pozostać na poziomie 4,4 proc. W przypadku płac, dynamika ma minimalnie spaść do poziomu 0,2 proc. m/m z poziomu 0,3 proc. m/m. Presja od strony płac nie jest duża, ale w tym momencie uzasadnia stopniowe ruchy ze strony Rezerwy Federalnej.

Wcześniejsze doniesienia dotyczące planów Trumpa do rezygnacji z pakietu klimatycznego, który został przyjęty w 2015 roku w Paryżu potwierdziły się. Donald Trump w trakcie wczorajszego wystąpienia potwierdził swoje wcześniejsze słowa, że chce aby Stany Zjednoczone zrezygnowały z pakietu klimatycznego, który zobowiązuje państwa do walki z zanieczyszczeniami. USA w pakiecie zobowiązały się do znacznej redukcji emisji dwutlenki węgla przez najbliższe 10 lat. Zdaniem Trumpa pakiet klimatyczny kosztowałby Stany Zjednoczone wiele miejsc pracy, na co nie można sobie pozwolić w dzisiejszych czasach. Trump nie decyduje się jednak na zupełne porzucenie pakietu i zamierza negocjować jego lepsze warunki.

O poranku złoty jest nieco słabszy do euro, chociaż wskaźnik sentymentu, jakim jest DAX wskazuje, że nie ma obaw, co do korekty na złotym w najbliższym czasie. Po godzinie 10:00 za euro musieliśmy płacić 4,1834 zł, za dolara 3,7262 zł, za franka: 3,8378 zł, za funta: 4,7972 zł.