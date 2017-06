Super Czwartek pozostawił po sobie pewien niedosyt. Posiedzenie EBC nie było przełomem, na który liczyli inwestorzy, a przesłuchanie byłego szefa FBI spotkało się z brakiem większych reakcji. Znacznie ciekawiej wyglądały wybory w Zjednoczonym Królestwie, jednak miały one większy wpływ jedynie na brytyjskie rynki

Wczorajsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego obyło się bez fajerwerków. Ton komunikatu był stonowany. Sam prezes Draghi był umiarkowanie optymistyczny, ale powstrzymał się od zapowiedzi zmian w ultra ekspansywnej polityce monetarnej EBC. Warto też zauważyć, że z jego ust padło nawet zapewnienie, iż Bank może rozszerzyć program luzowania ilościowego, jeśli okaże się to koniecznie. To pozytywny znak dla rynków akcyjnych, którym sprzyja środowisko niskich stóp procentowych połączone z hojnym programem skupu aktywów. W efekcie niemiecki DAX podszedł dziś o ponad 0,60% i obecnie znajduje się w okolicy poziomu 12.800 pkt, a stąd niedaleko do historycznych szczytów ustalonych na początku maja. Z kolei francuski CAC40 zyskiwał 0,65%. W przypadku tego benchmarku należy pamiętać, że w niedzielę odbędzie się I tura wyborów parlamentarnych we Francji. Dlatego też poniedziałek może przynieść większą zmienność na otwarciu paryskiego parkietu.

Wybory w Wielkiej Brytanii przybrały nieoczekiwany obrót, ale ich znaczenie jest raczej lokalne. Plan premier May zakładający umocnienie pozycji swojego rządu przed negocjacjami ws. Brexitu spalił na panewce. Torysi utracili przewagę parlamentarną i są teraz skazani na koalicję z Demokratyczną Partią Unionistyczną. Taki rezultat wyraźnie osłabił funta, co z kolei jest pozytywnym sygnałem dla FTSE100 - benchmark w dużej mierze składa się ze spółek osiągających przychody poza Zjednoczonym Królestwem. Na niewiele przed końcem dzisiejszej sesji znajdował się on ponad 0,9% ponad poziomem z wczorajszego zamknięcia. Wall Street także świeci się na zielono - S&P500 wraz z indeksem Dow Jones oraz Nasdaq rośnie o około 0,4%. Warto tutaj wspomnieć, że wczorajsze przesłuchanie byłego szefa FBI nie spotkało się z większą reakcją inwestorów i przynajmniej na chwilę ucichnie temat ewentualnego impeachmentu prezydenta Trumpa.

Wyraźny optymizm z początku piątkowej sesji na GPW dosyć szybko wyparował i większość indeksów z warszawskiego parkietu kończyła dzień w okolicy poziomów odniesienia. Niemniej mijający tydzień był całkiem niezły w wykonaniu indeksu WIG20, który powrócił ponad poziom 2.300 pkt.