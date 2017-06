A więc po sprawie

Rezerwa Federalna podniosła stopę funduszy federalnych do 1,00 – 1,25 proc. Był to ruch przewidywany, tak więc nie wywarł wielkiego wpływu na rynek. W komunikacie zasugerowano też, że Fed na razie utrzyma politykę reinwestowania odsetek ze skupionych obligacji, ale prawdopodobnie zacznie w tym roku normalizację bilansu. To jednak będzie (jak zwykle) zależeć od napływających na bieżąco danych gospodarczych.

W najbliższym czasie inflacja w USA ma – według prognoz Fed – pozostać trochę poniżej 2-procentowego celu, niemniej w średnim terminie zamierzenia powinny zostać osiągnięte.

A więc tak to wygląda. Przeciwko decyzji głosował tylko ultra-gołębi Neel Kashkari, którego zdaniem nie ma jeszcze potrzeby podwyższania stóp w USA. Eurodolar na to wszystko zareagował w pewnym sensie umocnieniem dolara, ale dziś wieczorem i tak mamy tylko 1,12. Przełomu więc nie ma, taki kurs bywał już notowany. Wypada jeszcze dodać, że z komunikatu i konferencji wynika, iż Fed najprawdopodobniej wykona trzeci ruch w tym roku. Owszem, ostatnio nie było to do końca pewne, ale przecież jeszcze parę tygodni i miesięcy temu spokojnie to dyskontowano. W każdym razie nawet jeśli eurodolar pójdzie trochę w dół (na razie się do tego nie kwapi), to będzie to raczej ruch korekcyjny. Generalny trend eurodolara od początku roku jest zwyżkowy, a skoro w maju 2016, rok temu, mieliśmy 1,16 – to być może teraz powinniśmy wrócić w te rejony. W istocie, o czym do znudzenia przypominamy, eurodolar jest nie tylko w trendzie zwyżkowym, ale i w szerokiej, 2,5-letniej konsolidacji.

Co ze złotym?

Także i na złotym nie ma rewolucji. EUR/PLN pozycjonuje się przy 4,1980 – na wielkie umocnienie złoty nie ma co liczyć, ale na razie broni się jeszcze przed odważniejszą przeceną. Na dolarze widzimy 3,7485 – nihil novi. Giełda w Polsce poszła dziś w dół, WIG i WIG20 zakończyły dzień na minusie, mWIG40 i sWIG80 również. Funt schodził momentami do 4,7460, ale był i przy 4,7870, wieczorem jest pomiędzy tymi skrajnościami, bliżej górnej. Na tej parze, zwłaszcza w ostatnich dniach, to nie jest aż tak wielka zmienność. Dzień – wbrew oczekiwaniom – zakończył się spokojnie.