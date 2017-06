Bieżący tydzień na rynkach finansowych zaczyna się bardzo spokojnie. Zmienność po sesji azjatyckiej jest znikoma, ale na rynkach przeważają dobre nastroje. W tym momencie brak jakichkolwiek ataków terrorystycznych na świecie w głównych gospodarkach odbierany jest pozytywnie i brak jakichkolwiek doniesień z USA można uznać w zasadzie jako pozytywne

W trakcie weekendu odbyła się druga tura wyborów parlamentarnych we Francji, gdzie ponownie sukces odniósł Emmanuel Macron ze swoim ruchem La Republique En Marche. Wraz ze swoimi sojusznikami może liczyć na 361 miejsc w parlamencie. W zasadzie z jednej strony Macron bierze praktycznie całą władzę, choć z drugiej strony exit poll dawał mu więcej miejsc w parlamencie. Jednak pełnia władzy, zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej daje mu szansę na przeprowadzenie strukturalnych reform i doprowadzenie do zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego i dogonienie gospodarki Niemiec. Ważne również będą działania Macrona w kierunku zaprowadzenia większego bezpieczeństwa, na równi z dalszą integracją europejską.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż frekwencja wyborcza była na rekordowo niskim poziomie 43%, co nieco zmniejsza wagę wygranej Macrona w wyborach parlamentarnych. Co więcej, odnotowano dosyć wysoki współczynnik wstrzymania się od głosu, co niekoniecznie pokazuje, iż większość narodu popiera Macrona. Reakcja na europejskiej walucie była bardzo stłumiona i zmienność utrzymuje się granicach kilkunastu pipsów na parze EURUSD.

Ważne w kontekście europejskiej waluty będą dane PMI, wstępne za czerwiec, które opublikowane zostaną pod koniec tego tygodnia. W Europie czuć świeży powiew wzrostu gospodarczego, co jednak nie przekłada się na większą presję cenową. To właśnie ten czynnik wstrzymuje EBC przed podjęciem wyraźnych kroków w kierunku wyjścia z ultra luźnej polityki monetarnej. Lepsze dane z pewnością przybliżyłyby taki krok.

Z kolei złoty traci nieco o poranku, choć zwykle jest to związane z nagłym wzrostem płynności na początku sesji. Dzisiaj poznamy ważne dwa odczyty z gospodarki: płace oraz zatrudnienie. Płace mają lekko przyśpieszyć za maj do poziomu 4,9% r/r z poziomu 4,1% r/r, natomiast zatrudnienie ma utrzymać się na poziomie dynamiki 4,6% r/r. Obecne wzrosty na europejskich indeksach i względnie dobre nastroje powinny wspierać złotego, w szczególności, że rynek już w tym momencie nie czeka na jakikolwiek ruch ze strony Rady Polityki Pieniężnej.

Na godzinę 09:30 za euro płaciliśmy 4,2181 zł, za dolara 3,7749 zł, za franka: 3,8771 zł, za funta: 4,8199 zł.