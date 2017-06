Nowy tydzień startuje w relatywnie pogodnych nastrojach przy wzrostach rynku akcji w Azji. Pomaga wynik wyborów parlamentarnych we Francji ze zdecydowanym zwycięstwem partii prezydenta Macrona. Kalendarz w poniedziałek tradycyjnie bez fajerwerków, choć dzisiejsza data przejdzie do historii jako oficjalny start negocjacji Brexitu

We Francji partia prezydenta Macrona odniosła imponujące zwycięstwo i zdobyła większość absolutną w izbie niższej parlamentu. Przy przeliczonych niemal wszystkich głosach La République en Marche zdobyła ponad 300 miejsc na 577 w Zgromadzeniu Narodowym. Wynik wyborów otwiera drogę do łatwiejszego przeprowadzenia obiecanych reform , ale z rynkowego punktu widzenia oznacza stabilizację polityczną . Nie jest to znaczący powód dla umocnienia EUR, ale przy w miarę pustym kalendarzu wydarzeń w poniedziałek, może wystarczyć, by pchnąć EUR/USD w górne partie konsolidacji 1,11-1,13.

Dziś oficjalnie rozpoczynają się negocjacje warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jesteśmy niemal rok po referendum w tej sprawie i prawie trzy miesiące od momentu, kiedy Wielka Brytania formalnie zdecydowała się na „rozwód”, a nadal niemal nic nie wiadomo, jak cały proces będzie wyglądał. Nie oczekujemy niczego przełomowego w dzisiejszych doniesieniach z Londynu i Brukseli, ale 19 czerwca wyznacza linię, za którą czyha więcej zagrożeń niż szans dla funta.

Nawet jeśli ryzyko „twardego Brexitu” zmalało, trudno uznać łagodniejsze rozwiązanie za korzystne dla brytyjskiego gospodarki, jeśli nowe porozumienia handlowe z UE nie będą nawet w połowie tak dobre, jak dotychczasowa przynależność w jednolitym rynku europejskim. Trzeba pamiętać, że strona unijna ma swoją własną agendę w negocjacjach, którą przede wszystkim jest wysłanie sygnałów do eurosceptycznych ruchów w innych rajach, że odłączenie od UE będzie bolesnym procesem. Bruksela za swój priorytet stawia ochronę praw swoich obywateli i bez ustępstw Londynu na tym polu (mało prawdopodobne) relacje handlowe ulegną pogorszeniu.

Oczekujemy, że wszelkie nagłe skoki w górę funta prędko znajdą amatorów zajęcia krótkiej pozycji na dalszą część roku, gdyż bilans ryzyk w dalszym ciągu jest niekorzystny dla brytyjskiej waluty.

Dolar w tym tygodniu będzie śledził przemówienia przedstawicieli Fed, które pozwolą rozjaśnić, czy stanowisko prezes Yellen z zeszłotygodniowej konferencji FOMC sugerujące lekceważące podejście do niskich odczytów inflacji jest podzielane przez innych członków Komitetu? Dziś swoje zdanie przedstawi Dudley, a jutro Evans, Fischer i Kaplan, gdzie wszyscy czterej mają prawo głosu na posiedzeniach w tym roku. Silne poparcie dla nakreślonej ścieżki polityki monetarnej może wlać zaufanie w USD.