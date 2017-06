Prezes PZU, Paweł Surówka, w rozmowie dla telewizji wPolsce.pl, powiedział, że współpraca towarzystw funduszy inwestycyjnych należących do PZU i Pekao może doprowadzić do obniżki opłat. Zapowiedział także, że PZU ma ambicje być globalną firmą działającą z Warszawy

Rząd nie prowadzi obecnie prac nad powrotem do niższych stawek podatku od towarów i usług - poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki

W szczytowym momencie koszty działań zaradczych podejmowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dla przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego powodowanego przez przepływy niegrafikowe przekraczały 100 mln euro rocznie. I choć Niemcy pokrywali większość tych kosztów, istotna ich część została poniesiona przez PSE i przeniesiona w taryfie przesyłowej na wszystkich krajowych odbiorców energii elektrycznej. Obecnie po uruchomieniu przesuwników fazowych koszty są znacznie niższe, ale nadal wszyscy Polacy dokładają się do realizacji niemieckiej „Energiwende”

Metr kwadratowy budowanych do tej pory lokali w ramach programu Mieszkanie plus nie przekroczył 2 tys. zł netto - poinformował Grzegorz Muszyński z BGKN. Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk powiedział, że w mieście tym koszt wyniesie 1860 zł netto

Oferta będzie obejmować część istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki Play Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.à r.l. (akcjonariusz sprzedający), będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.l. Oferta obejmuje ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych, uprawnionych pracowników i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz ofertę za granicą skierowaną do inwestorów instytucjonalnych.