Piątkowa sesja na światowych rynkach ponownie zdominowana została przez stronę sprzedającą. Pierwsze sygnały o możliwej wyprzedaży pojawiły się wczoraj wieczorem, kiedy to giełdy za Oceanem zaliczyły solidny spadek wartości. Co było tego przyczyną?

W tym momencie ponownie mamy do czynienia z zawirowaniami politycznymi oraz powrotem terroru w Europie, co wpływa negatywnie na rynkowy sentyment. Rynki były w stanie podnieść się po ostatnich napięciach związanych z Koreą Północną i w teorii może być tak również w tym momencie. Niemniej jednak, inwestorzy coraz częściej atakowani są negatywnymi informacjami z różnych stron, dlatego też rosnąca awersja do ryzyka może doprowadzić do pojawienia się większej, przynajmniej kilkutygodniowej wyprzedaży na giełdach. Co ciekawe, głównym źródłem wczorajszego cofnięcia raz jeszcze był Biały Dom.

Gary Cohn, były bankier inwestycyjny z Goldman Sachsa, służy jako jeden z kluczowych doradców ekonomicznych Donalda Trumpa. Wskazywany jest również jako następna obecnej szefowej Fed, Janet Yellen po zakończeniu jej kadencji. W związku z jego pochodzeniem pojawiło się bardzo wiele pytań i wątpliwości, czy nie po komentarzach Trumpa nie zdecyduje się on na złożenie rezygnacji. W pewnym momencie pojawiła się nawet informacja, że Cohn podał się do dymisji. Biały Dom podjął się niestandardowych kroków i ogłosił, ze Cohn nie zamierza zrezygnować ze swojego stanowiska. Niemniej jest to kolejny sygnał dla rynków, że "drużyna" prezydenta Stanów Zjednoczonych oparta jest na glinianych nogach.

Dodatkowo, w Europie ponownie uaktywnili się terroryści. Ciężarówka wjechała w tłum turystów na popularnej ulicy Las Ramblas w Barcelonie. Wg. ostatnich doniesień zginęło 13 osób, a ponad 130 zostało rannych. Co więcej, hiszpańska policja zabiła 5 podejrzanych, który próbowali kolejnego ataku w Cambrills, na południu Hiszpanii. ISIS przyznał się do ataków, przypominając że terror w Europie wciąż jest obecny. Temat ten będzie żywy także i w przyszłym tygodniu, jednak końcówka powinna zostać zdominowana przez słynne sympozjum w Jackson Hole.