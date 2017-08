Przeglądając dziś tablice giełdowe widać, że większość głównych światowych indeksów świeci się na zielono. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się warszawski parkiet, choć należy zaznaczyć, iż tyczy się to przede wszystkim krajowych blue chipów.

Fala wzrostów w Europie stoi w kontraście z czerwonym zamknięciem na wczorajszej sesji na Wall Street. Inwestorzy giełdowi w tym tygodniu mocno wzięli się za odrabianie strat z pierwszej części sierpnia i to pomimo pewnej niepewności związanej z rozpoczynającym się dziś sympozjum banków centralnych w Jackson Hole. Być może giełdowe byki liczą na gołębie komentarze ze strony prezes FED oraz szefa EBC, choć w przypadku drugiej z wymienionych instytucji w najbliższym czasie raczej należy się spodziewać zmian w polityce monetarnej, które potencjalnie mogłyby nieco ostudzić nastroje. Koniunktura w strefie euro jest dobra, co pokazały wczorajsze odczyty PMI i nawet przy niezadowalającej presji inflacyjnej nie ma sensu trzymać gospodarkę pod tak dużą kroplówką banku centralnego. Spośród głównych parkietów Starego Kontynentu należy wyróżnić londyński FTSE100, który zyskuje ponad 0,70 proc. Z kolei niemiecki DAX podchodzi o niemal 0,3%, podobnie z resztą jak francuski CAC40. Dziś na Wall Street zmiany nie są duże, ale wszystkie ważne benchmarki są na plusie.

Tymczasem dla inwestorów w kraju mogą mieć znaczenie dwie kwestie. Pierwszą z nich jest przygotowywany projekt dotyczący reformy OFE, który według prasowych doniesień powinien być bardziej przychylny rynkowi kapitałowemu, niż się wstępnie obawiano — według obecnych spekulacji w rękach instytucji rynku kapitałowego miałoby pozostać 75% z kwoty ponad 177 mld złotych trzymanych obecnie przez OFE. Ponadto poznaliśmy dosyć optymistyczny zarys budżetu na przyszły rok. Choć kondycja finansów publicznych jest daleka do dobrej, to powinno dojść do jej poprawy.

WIG20 rosnąc o ponad 2,6 proc., był nie tylko niekwestionowanym liderem na GPW, ale i w całej Europie. Po łatwym zniesieniu poziomu 2.400 pkt indeks szybko powędrował ponad 2.450 pkt. Nowy tegoroczny rekord na indeksie WIG20 jest zasługą przede wszystkim spółek naftowych — Lotosu oraz PKN Orlen. Również dobrze radził sobie Cyfrowy Polsat. Koncern telekomunikacyjny poinformował, że w II kwartale osiągnął zysk netto na poziomie 291,2 mln PLN. Z drugiej strony słabiej wyglądały średnie spółki — indeks mWIG40 zamknął się nieznacznie ponad poziomem z wczorajszego zamknięcia.