Ministerstwo Rozwoju: Nie będzie chaosu przy wydawaniu świadectw pracowniczych

”To wielkie wydarzenie i realizacja chyba największego projektu Prawa i Sprawiedliwości. To projekt o charakterze cywilizacyjnym, który daje własność mieszkań obywatelom polskim. Rozpoczęcie tego projektu, co symboliczne, miało miejsce w Polsce Wschodniej, w Białej Podlaskiej, w moim okręgu wyborczym” – mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl senator Grzegorz Bierecki, szef senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, od samego początku gorący orędownik programu Mieszkanie Plus