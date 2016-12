Akcjonariusze Polimeksu-Mostostal uchwalili podwyższenie kapitału

Około 55 tys. migrantów, którzy przyjechali do Niemiec, w 2016 roku dobrowolnie opuściło ten kraj i wróciło do swoich ojczyzn - informuje dziś dziennik "Sueddeutsche Zeitung", powołując się na szacunkowe dane Federalnego Urzędu Migracji i Uchodźców (BAMF).

Gdy dostanę pełną dokumentację, ustawy i odpowiedź od marszałka, wówczas podejmę decyzję co do podpisania - mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Gazety Polskiej". Zaznacza, że jego zdaniem marszałek Sejmu nie naruszył konstytucji przenosząc obrady do Sali Kolumnowej.