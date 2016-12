Hakerzy wciąż są problemem dla dużych firm

W ramach platformy PFR Ventures finansowane będą mogły być projekty na różnych etapach rozwoju i zróżnicowanej wielkości: od 200 tys. do nawet 60 mln zł na pojedynczy projekt, fundusze typu seed oraz venture capital o wartości od około 20 mln zł do 800 mln zł. PFR Ventures będzie finansował do połowy wartości inwestycji, a kolejne 50 proc. pochodzić będzie od inwestorów prywatnych, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych.