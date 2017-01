Paliwo na stacjach nie potanieje

Francja wprowadza "dowód tożsamości zawodowej". Każdy kto chce tam podjąć pracę musi go posiadać od momentu rozpoczęcia pracy. Koszt to 10 euro. Według francuskich władz to sposób walki z nadużyciami związanymi z pracownikami delegowanymi. Według szacunków nielegalnie we Francji pracuje od 250 do 300 tys. osób.