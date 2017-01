GIG szykuje się do udziału w międzynarodowym projekcie

Rejestracja w systemie Centralnej Ewidencji i Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatna, a system nie wysyła żadnych informacji wzywających do zapłaty na adresy korespondencyjne bądź elektroniczne przedsiębiorców - informuje Ministerstwo Rozwoju.

Premier Shinzo Abe wyraził w rozmowie z wiceprezydentem USA Joe Bidenem opinię, że zakwestionowanie przez Seul porozumienia uregulowaniu kwestii "niewolnic seksualnych" z 2015 r. było niekonstruktywne. Wyraził nadzieję, że możliwy jest powrót do ustaleń umowy.

Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach Biblioteki Narodowej będzie możliwe dzięki dofinansowaniu tego przedsięwzięcia w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego instytucją wdrażającą jest NFOŚiGW. Projekt o wartości ponad 9,5 mln zł uzyskał dotację w kwocie ok. 3,5 mln zł

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o zakończeniu aukcji wsparcia dla OZE. Za 66 mln zł rocznie rząd zobowiązał się do zakupu energii z odnawialnych źródeł. Jak wyliczył ekspert Bartłomiej Derski wsparcie to będzie kosztowało gospodarstwo domowe ok. 2 grosze miesięcznie.