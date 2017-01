Premier May będzie namawiać banki do pozostania w City

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 2,3 proc. rok do roku - informuje GUS. Odnotowano także wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,1 proc. Ogółem najwyższy wzrost zaobserwowano w grupie podmiotów handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 16,4 proc. wobec spadku o 6,0 proc. przed rokiem).

Rządowy projekt ustawy „o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami” wprowadza zakaz wynagradzania pośredników przez kredytodawcę czyli banki. Zdaniem Związku Firm Doradztwa Finansowego zapis ten m.in. ograniczy dostęp do oferty kredytowej i wpłynie na zatrudnienie w pośrednictwie.

Ok. 5 tys. zł może wynieść prowizja pośrednika przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego w kwocie 200 tys. zł. Jak wynika z raportu PwC średnia stawka prowizji to 2,3 proc. wartości kredytu i jest porównywalna do prowizji banku.