Baltic Challenge – kosmiczne wyzwanie dla Bałtyku

Mafia VAT-owska polega na tym, że poprzez wianuszek firm, fikcyjnych, które tak naprawdę nie istnieją i nie prowadzą działalności gospodarczej, jeden z ostatnich wyprowadza towar za granicę, po to, żeby odebrać sobie VAT

Ministerstwo Budownictwa opracowuje nowy instrument, który ma wspierać oszczędzanie np. na zakup własnego mieszkania. W tym roku ma trafić do Sejmu ustawa wprowadzająca Indywidualne Konta Mieszkaniowe (IKM), które możnaby zakładać w bankach lub SKOKach od 2018 r. Wsparciem budżetowym ma być wypłacanie premii za ten rodzaj oszczędzania już od 2019 r. czyli po wygaśnięciu większości zobowiązań programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM).

Program, dzięki któremu w polskich miastach ma się pojawić 1000 autobusów elektrycznych, będzie realizowany metodą tzw. partnerstwa innowacyjnego. To nowe rozwiązanie prawne, które się pojawiło w polskim systemie prawnym

Niemcy chcą przedstawić wymagania, jakie muszą spełnić zagraniczne banki, aby przenieść się do Frankfurtu. Jeden z podstawowych warunków to ten, aby w siedzibach banków we Frankfurcie pracowali wysokiej rangi menedżerowie