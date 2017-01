W resorcie energii cały czas trwają prace nad budową elektrowni jądrowej

Rejestracji kart SIM można dokonać także w placówkach Poczty Polskiej i w firmach, które współpracują z firmami telekomunikacyjnymi. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania operatorowi telekomunikacyjnemu takich danych, jak: imię i nazwisko, numer PESEL lub nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. W przypadku cudzoziemców - numer paszportu lub kartę pobytu.

W Czechach są czasami dwu, a nawet trzy krotne większe możliwości płacowe niż te w Polsce. W jednej z agencji pośrednictwa pracy rekrutowanych jest 100 kandydatów tygodniowo. Polacy mają na tyle dobrą markę na czeskim rynku, że w wielu przypadkach pracodawcy poza podstawowym wynagrodzeniem w ofertach rekrutacyjnych zapewniają dostęp do zakwaterowania, transportu do zakładu i dofinansowanie do posiłków