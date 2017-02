Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zaangażuje się w finansowanie budowy wewnętrznej obwodnicy Krakowa - poinformowali w środę wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki oraz szef PFR Paweł Borys. Całkowity koszt inwestycji jest szacowany na ok. 1 mld zł.

Umowę o finansowaniu inwestycji podpisali w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie prezes Borys oraz szef spółki Trasa Łagiewnicka SA Jerzy Marcinko. W konferencji uczestniczył też prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Morawiecki wskazał, że będzie to trasa przebiegająca przez kluczowe tereny drugiego co do wielkości miasta kraju. Według niego budowa rozpocznie się na przełomie 2017-2018 i zakończy się w ciągu trzech lat. Podkreślił, że dla Krakowa jest to droga bardzo ważna, ponieważ wesprze ekologiczny ruch i ograniczy emisję spalin w mieście.

Wicepremier powiedział również, że trasa łączy w sobie kilka źródeł finansowania pod realizację "bardzo skomplikowanego projektu inwestycyjnego". "Cieszę się, że takiego rodzaju montaż udało się zrobić" - dodał.

Jesteśmy coraz bardziej efektywną strukturą (...) w zakresie tworzenia różnego rodzaju montażu inżynierii finansowej pod realizację skomplikowanych projektów. Jak wiadomo, w krajach dojrzałych projekty infrastrukturalne tworzone są bardzo często z udziałem różnego rodzaju budżetów. Była to do tej pory pięta achillesowa naszego systemu finansowego i inwestycyjnego - wyjaśnił.

Zdaniem Morawieckiego projekt będzie punktem odniesienia dla innych inwestycji drogowych.

Uruchomienie pieniędzy pozaunijnych jest dla nas bardzo ważne, bo tym samym uruchamiamy zupełnie inne pokłady finansowe, które możliwe są do wsparcia różnego rodzaju projektów drogowych, a w przyszłości kolejowych, komunikacyjnych, środowiskowych, ochrony środowiska – powiedział Morawiecki. To też pokazuje, że staramy się z sukcesem szukać nowych mechanizmów realizacji inwestycji w momencie, kiedy wiemy, że transformuje się cała filozofia budżetu Unii Europejskiej, bo do tej pory - przez ostanie 10-15 lat to było główne źródło realizacji dużych projektów infrastrukturalnych - mówił.

PFR określa drogę jako "jedną z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych Krakowa". Jak tłumaczy, mierząca ok. 4 km Trasa Łagiewnicka to część wewnętrznej obwodnicy miasta, której budowa przyczyni się do odciążenia ruchu drogowego w ścisłym centrum i połączy ze sobą południowe dzielnice.

Harmonogram zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w 2017 oraz ich zakończenie w 2020 roku.

W ramach inwestycji powstanie kilkupasmowa droga o długości ok. 4 km, łącząca istniejącą ulicę Grota-Roweckiego z węzłem ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch jezdni z trzema pasami ruchu oraz torów tramwajowych. Przedsięwzięcie wymaga również wydrążenia trzech tuneli o łącznej długości około półtora kilometra, wybudowania bezkolizyjnych skrzyżowań, nowego, zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego z centrum obsługi podróżnych, wytyczenia kładki dla pieszych i rowerzystów, budowy dwóch mostów (w tym kolejowego), przebudowy koryta rzeki Wilga, a także wybudowania przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych.

Jak wyjaśnił Paweł Borys, rola Polskiego Funduszu Rozwoju polega na zapewnieniu we współpracy z miastem wkładu własnego do projektu i mobilizacji w ramach całej struktury PFR finansowania z innych źródeł.

Sam Fundusz dostarcza ponad 200 mln zł. Niemal 300 mln zł kredytu zapewni działający w ramach Grupy PFR Bank Gospodarstwa Krajowego. W grudniu 2016 r. zgody kredytowe uzyskał także Europejski Bank Inwestycyjny; szacowana wysokość finansowania EBI w ramach planu Junckera to niemal 400 mln zł.

Miasto wystąpiło również o blisko 100 mln zł dotacji unijnej z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na tramwajową część projektu. Wniosek jest w trakcie oceny przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Mamy nadzieję, że projekt Trasy Łagiewnickiej będzie pokazywał samorządom sposób, w jaki możemy realizować inwestycje, które nie zawsze mieszczą się w budżetach samorządowych, ale są ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności - zaznaczył Borys.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski poinformował, że wyłoniona do realizacji inwestycji firma już przystąpiła do projektowania.

Na podst.PAP