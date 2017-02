Firmy budowlane widzą duży potencjał na rynku infrastrukturalnym, dlatego coraz częściej inwestują w rozwój tej działalności. Jedną z nich jest Fundamental Group, który chce rozwijać nie tylko część infrastrukturalną, lecz także budownictwo inwestycyjne.

Firma chce też walczyć o pozycje poprzez rozwój projektów mieszkań na wynajem realizowanych pod klucz w układzie „projektuj i buduj”. Pod koniec I kw. tego roku ma zostać oddany do użytku budynek w Warszawie. Fundamental Group chce się także rozwijać w zakresie infrastruktury drogowej i przemysłowej. W planach spółka ma też budowę sieci akademików.

– W 2016 roku nasza spółka umocniła swoją pozycję na rynku generalnego wykonawstwa robót kubaturowych, pozyskaliśmy nowych inwestorów. Rozpoczęliśmy także działalność na rynku infrastrukturalnym i wygraliśmy pierwszy kontrakt na budowę mostu. Na koniec roku podjęliśmy decyzję o rebrandingu. Firma Budner, która od 25 lat funkcjonowała na rynku, od 29 grudnia 2016 roku zmieniła nazwę na Fundamental Group – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Leszek Stankiewicz, wiceprezes zarządu firmy Fundamental Group.

Firma stawia na budownictwo inwestycyjne. W Polsce powstaje coraz więcej obiektów z apartamentami i mieszkaniami na wynajem. Strategią firmy jest udział w tym szybko rosnącym sektorze, zwłaszcza że mieszkania na wynajem są coraz częściej poszukiwane nie tylko przez firmy, lecz także przez inwestorów indywidualnych ze względu na wyższe stopy zwrotu niż przy tradycyjnych lokatach.

– Stawiamy na budownictwo inwestycyjne w zakresie mieszkań na wynajem. Chcemy zajmować się działalnością design and build, będziemy pozyskiwali dla naszych inwestorów zarówno grunty, projektowali budynki zgodnie z ich wymaganiami, jak i finalnie budowali wraz z wyposażeniem wszystkie mieszkania i budynki – zapowiada Stankiewicz.

Pod koniec I kw. 2017 roku ma zostać ukończona budowa przy ul. Samochodowej w Warszawie. Kolejne budynki mają powstać w Krakowie, Gdańsku i Warszawie.

Rozwój tego typu działalności jest odpowiedzią spółki na trudniejszy dostęp do kredytów bankowych i konkurencję ze strony dużych funduszy inwestycyjnych i programu Mieszkanie Plus, który może obniżyć ceny najmu. Podniesienie wkładu własnego także może negatywnie wpłynąć na rynek, jednak w obliczu niskich stóp procentowych mieszkania na wynajem stanowią dobrą alternatywę dla inwestorów.

– Wydaje nam się, że jest to bardzo dobry segment rynku, który mocno się rozwija i jest alternatywą dla lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych – ocenia wiceprezes Fundamental Group.

Firma chce się też skupić na rozpoczętych w 2016 roku pracach w sektorze infrastrukturalnym. W listopadzie ubiegłego roku przedsiębiorstwo zostało głównym wykonawcą budowy stacji C17 II linii warszawskiego metra (na Targówku).

– Wierzymy, że będziemy mogli uczestniczyć w kolejnych projektach metra w Warszawie. Planujemy dalszy rozwój w zakresie infrastruktury drogowej i przemysłowej w różnych częściach Polski. Kolejnym projektem, który będziemy rozwijać w 2017 roku, jest budowa sieci komercyjnych akademików dla studentów. Planujemy realizację kilku budynków, zaczynamy od budynku w Warszawie, następne budynki powstaną w Krakowie i Trójmieście – wskazuje Stankiewicz.

Dwell Well, czyli sieć komercyjnych akademików, którą buduje Fundamental Group, powstaje obecnie w Warszawie, przy ul. Sacharowa. Planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2018 roku. Jednocześnie realizowana będzie budowa akademika przy ul. Grochowskiej. Łącznie oba obiekty pomieszczą ok. 800 łóżek. Firma chce rozwijać sieć w największych miastach akademickich.



