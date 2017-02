Za kilka dni rząd zajmie się Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) po wprowadzeniu do Strategii paru poprawek - poinformował w środę wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Była to podsumowująca dyskusja i uzgodniliśmy, że po paru poprawkach - bardziej powiedziałbym redakcyjnych, w jednym, dwóch miejscach może merytorycznych, co do których premier poprosiła, żebyśmy uzgodnili je do końca - wprowadzamy to za kilka dni na posiedzeniu Rady Ministrów - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej w resorcie rozwoju.

I oczywiście to decyzja Rady Ministrów, ale jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że wszystko będzie zatwierdzone jeszcze przed oficjalną rocznicą ogłoszenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tutaj bardzo pozytywnie to wszystko przebiega" - dodał wicepremier.