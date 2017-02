Premier Beata Szydło zgłosiła kilka zastrzeżeń do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), bo - jak powiedziała w środę - nie spełniła ona do końca jej oczekiwań. Podkreśliła, że to najważniejsza strategia PiS i musi być perfekcyjna.

Premier przypomniała, że we wtorek rząd pracował nad dokumentem (SOR - PAP), który został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Nie przyjęliśmy wczoraj tego dokumentu ze względu na to, że pewne poprawki jeszcze będą naniesione. On wymagał jeszcze doprecyzowania. Ja również zgłosiłam kilka zastrzeżeń. Natomiast mogę powiedzieć, że kształt tego dokumentu, który został przedstawiony wczoraj, nie ulegnie zmianie - powiedziała premier

Jak mówiła Szydło, dokument "nie spełniał do końca moich oczekiwań".

To jest najważniejsza Strategia, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje, i ona musi być perfekcyjna - podkreśliła szefowa rządu.

Zaznaczyła, że w związku ze Strategią wywiązała się dyskusja między resortami "i pewne uwagi się pojawiły".

Premier poinformowała, że wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zadeklarował, iż na najbliższym bądź kolejnym posiedzeniu rządu ten dokument zostanie przedłożony i wtedy Rada Ministrów go przyjmie.

Szydło przypomniała, że dokument był konsultowany bardzo szeroko. W ubiegłym roku w całej Polsce odbyły się nad nim konsultacje społeczne z różnymi środowiskami - począwszy od samorządów poprzez organizacje społeczne. "Ale był też przede wszystkim konsultowany w tych ostatnich dniach w rządzie" - powiedziała.

Wicepremier Morawiecki zapowiedział w środę, że za kilka dni rząd zajmie się strategią, po wprowadzeniu do niej paru poprawek.

Była to podsumowująca dyskusja i uzgodniliśmy, że po paru poprawkach - bardziej powiedziałbym redakcyjnych, w jednym, dwóch miejscach może merytorycznych, co do których premier poprosiła, żebyśmy uzgodnili je do końca - wprowadzamy to za kilka dni na posiedzeniu Rady Ministrów - mówił Morawiecki. I oczywiście to decyzja Rady Ministrów, ale jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że wszystko będzie zatwierdzone jeszcze przed oficjalną rocznicą ogłoszenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tutaj bardzo pozytywnie to wszystko przebiega - dodał wicepremier.

W porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów był m.in. punkt dotyczący projektu uchwały rządu w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu przysłanym po posiedzeniu Rady Ministrów nie było jednak mowy o Strategii. Rzecznik rządu Rafał Bochenek pytany o nią przez PAP powiedział we wtorek, że ministrowie omawiali dokument i wskazali na potrzebę doprecyzowania niektórych zapisów.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada m.in., że w roku 2030 dochód rozporządzalny brutto w Polsce ma być zbliżony do poziomu średniej UE, a do 2020 r. ma wynosić 80 proc. średniej. Przewiduje ponadto zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, także obszarów wiejskich i mniejszych miast, w miejscu dotychczasowej koncentracji na metropoliach, skupiających większość inwestycji. Kluczowym czynnikiem w całej Strategii jest innowacyjność, także w kontekście reindustrializacji.

