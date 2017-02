System informatyczny MF jest nowym narzędziem walki z mafiami vatowskimi, do końca roku obejmie wszystkich podatników VAT - powiedział w środę wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Wskazał też, że ściągalność VAT za 2016 r. o ok. 1 proc. będzie lepsza od założeń MF.

Nowym instrumentem walki z mafiami, przestępcami vatowskimi jest system informatyczny. Zbieramy coraz więcej danych: Centralny Rejestr Faktur, Centralna Baza Rachunków, przede wszystkim też Jednolity Plik Kontrolny, to są mechanizmy, które już dzisiaj - zwłaszcza Jednolity Plik Kontrolny - dla pewnej grupy firm pozyskujemy - mówił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w resorcie rozwoju.

Minister rozwoju zapowiedział, że zostanie to rozszerzone na następne grupy firm.

Przyspieszamy również ten proces rozszerzania na kolejne grupy firm, po to, żeby w możliwie krótkim terminie, najpóźniej do końca tego roku, objąć praktycznie wszystkich podatników. A to powoduje, że mamy coraz lepszą wiedzę i kierujemy nasze działania tam, gdzie możemy rzeczywiście mieć największy uzysk po stronie podatkowej - podkreślił.