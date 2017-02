Projekty, których celem jest ożywienie gospodarcze północnej Polski czy usprawnienie kontaktów na linii obywatel-państwo oraz koordynacja systemów informatycznych administracji rządowej i samorządowej, to cele, jakie premier Beata Szydło wyznacza ministrowi gospodarki morskiej oraz szefowej resortu cyfryzacji.

Premier w ramach przeglądu resortów i wyznaczania nowych kierunków działań rządu spotkała się w środę z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem oraz minister cyfryzacji Anną Streżyńską.

Szefowa rządu mówiąc o priorytetach dla ministra gospodarki morskiej wskazała na budowę przemysłu stoczniowego czy ożywienie żeglugi śródlądowej. Szydło podkreśliła, że zadaniem tego resortu jest też prowadzenie takich projektów, które będą miały na celu ożywienie gospodarcze północnej Polski.

Minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk przekonywał, że filarem gospodarki morskiej jest przemysł stoczniowy. Przypomniał, że niedawno nastąpił symboliczny powrót Stoczni Szczecińskiej do Szczecina.

To oczywiście mały krok na drodze do przywrócenia naszych zdolności produkcyjnych, ale niezwykle ważny, bo stworzyliśmy niezwykle mocną grupę - zaznaczył minister.

Chodzi o niedawny zakup stoczni przez Fundusz Inwestycyjny Mars (za 100 mln zł), dzięki czemu nad Bałtykiem ma powstać największa grupa stoczniowa. Wkrótce rozpocząć się ma też budowa dwóch promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Gróbarczyk poinformował, że w najbliższym czasie powinno zakończyć się też postępowanie rozstrzygające sprzedaż Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

Polska - jak zaznaczył minister - ma też zainwestować w odbudowę żeglugi śródlądowej. Przypomniał, że w ciągu dwóch lat ma zostać oddany dla żeglugi odcinek Odry i Kanału Gliwickiego między Gliwicami a Opolem. Inwestycja ta ma umożliwić przewóz węgla na potrzeby nowego bloku elektrowni w Opolu.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa Górna Odra zostanie dostosowana do parametrów czwartej klasy żeglowności w 2020 r.

Minister dodał, że za dwa lata ma też zostać wybrana dokładna lokalizacja przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Obecnie trwa końcowy etap przetargu, który wyłoni wykonawcę robót projektowych, prac związanych z oceną oddziaływania przekopu na środowisko oraz raportem geologicznym. Inwestycja ma przyczynić się m.in. do rozwoju Elbląga.

Odnosząc się do priorytetów dla minister cyfryzacji, premier zaznaczyła, iż należy przygotować takie ułatwienia informatyczne, które usprawnią kontakt na linii obywatel-państwo.

Zwracałam uwagę na to, żeby wychodzić do obywatela, do klienta z coraz to nowymi ułatwieniami życia publicznego, dotyczącymi zarówno załatwiania osobistych spraw w różnych urzędach, jak i w instytucjach i dla przedsiębiorców - mówiła.