Strategiczne w segmencie rynku ropy naftowej i paliw spółki PERN i OLPP rozpoczęły proces integracji. Celem połączenia obu podmiotów jest wzmocnienie grupy kapitałowej PERN i zwiększenie jej wartości, a także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zarządzający na terenie Polski siecią rurociągów naftowych i paliwowych państwowy PERN posiada 100 proc. udziałów w OLPP, spółce, która posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych udzieloną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesję na obrót tymi paliwami.

"Spółki PERN i OLPP rozpoczęły proces integracji, zmierzający do wzmocnienia wewnętrznego grupy kapitałowej PERN oraz zwiększenia jej wartości dla właściciela - poinformował w środę PERN.

Spółka zaznaczyła, że integracja z OLPP "ma na celu uporządkowanie i wzmocnienie struktury logistyki naftowej i paliwowej w Polsce, wzorem zmian dokonanych w ubiegłych latach na rynkach: energii elektrycznej i gazu". "Poprzez połączenie uzupełniających się organizmów PERN i OLPP powstanie podmiot o dużo większym potencjale. Połączona organizacja będzie mogła efektywniej realizować swoje funkcje i rozwijać możliwości na rynku logistyki naftowej i paliwowej" - podkreślił PERN.

"Jesteśmy przekonani, że już wkrótce będziemy funkcjonować jako jeden organizm, odpowiadający za bezpieczeństwo energetyczne w obszarze logistyki i magazynowania ropy naftowej i paliw" - oświadczył PERN. W komunikacie PERN nie podano szczegółów, w tym przewidywanego terminu zakończenia integracji z OLPP.

Spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych - OLPP powstała w 1997 r. OLPP po wydzieleniu baz paliwowych z ówczesnej Centrali Produktów Naftowych - CPN. Obecnie jest to największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, posiadający ok. 60 proc. udziału w rynku krajowym tego segmentu. W magazynach o pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

PERN to państwowy podmiot, który zarządza w Polsce siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem "Przyjaźń" z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także dwóch rafinerii w Niemczech: PCK Schwedt i Mider Spergau. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do Naftoportu, spółki z grupy PERN.

W ostatnim czasie PERN poinformował o kupnie 4,9 proc. akcji PKN Orlen, największej krajowej rafinerii, za ok. 1,5 mld zł. Dyrektor pionu strategii w PERN Rafał Oleszkiewicz tłumaczył wówczas, że celem biznesowym zakupu akcji płockiego koncernu jest m.in. zwiększenie wartości grupy kapitałowej PERN. Przypomniał zarazem, że oba podmioty - PERN i PKN Orlen "są jednymi z najistotniejszych, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju w sektorze paliwo-energetycznym i obydwa przedsiębiorstwa pozostają pod kontrolą Skarbu Państwa".

We wrześniu 2016 r. PERN ogłosił nową strategię do 2020 r., informując, iż w tym czasie planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 500 mln zł. Spółka zapowiedziała wówczas, że efektem podejmowanych strategicznych działań ma być realizacja projektów rozwojowych i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a celem finansowym wzrost EBIDTA o 34 proc., z poziomu 511 mln zł do 680 mln zł. Prezes PERN Igor Wasilewski podkreślał jednocześnie, że realizując nową strategię spółka ta, "chce być liderem w Europie Centralnej logistyki surowcowej i paliwowej".

PAP, sek