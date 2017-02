Bezpieczeństwo energetyczne, oparcie energetyki o własne źródła oraz konkurencyjność i nowoczesność to przesłanki, na których opiera się strategia energetyczna rządu - mówiła w czwartek premier Beata Szydło podczas otwarcia nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.

Jak zaznaczyła premier Szydło, strategia energetyczna rządu opiera się na dwóch przesłankach. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo energetyczne.

Bezpieczeństwo energetyczne oznacza, że chcemy być niezależni, chcemy opierać naszą energetykę o nasz własne źródła - mówiła.

Druga przesłanka - kontynuowała premier - to konkurencyjność i nowoczesność, "to, co będzie sprawiało, że Polska energetyka będzie oparta o nowoczesne technologie, dająca miejsca pracy, bezpieczna; czyste technologie, które będą, chroniły również nasze środowisko".

Celem rządu - mówiła - jest "gospodarka oparta o nowoczesny przemysł i nowoczesne technologie".

Dzisiaj jesteśmy w obiekcie, który służy energetyce, ale przecież energetyka to również powiązanie z górnictwem, z węglem, to gaz i to w szerokim wymiarze bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju - mówiła szefowa rządu.

Jak zaznaczyła, w programie odpowiedzialnego rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego rząd PiS bardzo wiele uwagi poświęcają odbudowie polskiego przemysłu.

Takich miejsc i takich przykładów mądrej polityki gospodarczej jest w tej chwili już bardzo wiele, a będzie w kolejnych miesiącach jeszcze więcej. Chcę też jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślić, że polska polityka gospodarcza, odbudowa polskiego przemysłu, reindustrializacja, postawienie na możliwości poszczególnych regionów, zrównoważony region, danie szansy, nie tylko tym największym ośrodkom, ale również tym ośrodkom, które do tej pory były zaniedbywane, czy pozostawiane gdzieś na uboczu tej strategii gospodarczej - to jest filozofia, którą przyjęliśmy budując plan odpowiedzialnego rozwoju, i którą będziemy konsekwentnie realizować - mówiła premier.

PAP, MS