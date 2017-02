Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa złożył zawiadomienie do prokuratury ws. dwóch sklepów internetowych sprzedających odzież: www.mojezakupy.net i www.enbutique.com - poinformował w czwartek UOKiK.

Do UOKiK napływają skargi konsumentów na działania dwóch sklepów internetowych: www.mojezakupy.net oraz www.enbutique.com, które sprzedają markową odzież przez internet. Pierwszy prowadzony jest przez spółkę Loras z Warszawy, natomiast drugi - przez Heligo Polska z Poznania. Prezesem zarządu tych dwóch spółek jest ta sama osoba. Obie strony internetowe mają podobną szatę graficzną oraz ten sam numer infolinii - poinformował w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej UOKiK.

Jak wskazał urząd, konsumenci są zachęcani do zakupu towarów dużymi promocjami lub obniżkami cen. Jednak, jak wynika z sygnałów docierających do UOKiK oraz informacji pozyskanych z internetu, zakupione towary nigdy nie trafiają do nabywców, zaś w przypadku odstąpienia od umowy – konsumenci nie otrzymują zwrotu poniesionych kosztów.

Przeanalizowane przez nas skargi sugerują, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. O procederze zawiadomiliśmy organy ścigania, a konsumentów informujemy o podjętych działaniach - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Marek Niechciał.

Urząd zawiadomienie złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. Jak podkreślił, zawsze w sytuacji podejrzenia oszustwa poszkodowane osoby powinny jak najszybciej zawiadomić policję lub prokuraturę.

Jednocześnie UOKiK przypomina, że jeśli konsument nie otrzymał towaru ani zwrotu środków, a płacił kartą, może odzyskać pieniądze dzięki tzw. procedurze chargeback. W tym celu musi złożyć reklamację do banku. Następnie dokumenty są przekazywane do odpowiedniego centrum rozliczeniowego, które kontaktuje się w tej sprawie ze sprzedawcą. Cała procedura przebiega bez konieczności czynnego udziału konsumenta. Jeśli żądanie klienta jest zasadne, otrzymuje zwrot wszystkich utraconych środków na konto.

PAP, MS