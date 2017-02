Proponujemy, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1 tys. zł, nie musiały rejestrować swojej działalności i tym samym płacić składek na ZUS - zapowiada w rozmowie wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Jak wyjaśnił, taki byłby skutek wprowadzenia, przewidzianej w Konstytucji Biznesu, tzw. działalności nierejestrowej. Równolegle - jak powiedział wiceszef MR - toczą się prace nad tzw. małą działalnością gospodarczą.

Chodzi o to, by niewielkie firmy, których wpływy przekraczają 1 tys. zł, ale wciąż nie są wysokie, płaciły niższy ZUS - tłumaczył.

Kolejne rozwiązanie planowane w ramach Konstytucji Biznesu - jak podkreślił - dotyczy osób rozpoczynających przygodę z biznesem.

Ulga na start zaś ma być sposobem na uniknięcie sytuacji, kiedy przedsiębiorca o małych dochodach musi zawieszać ciągle działalność.

Liczymy, że wielu początkujących przedsiębiorców stanie dzięki temu na nogi i nie będzie musiało np. zawieszać działalności po to, by płacić składki tylko w nielicznych momentach osiągania przychodów - podkreślił.

Jak mówił Mariusz Haładyj, ulga na start i działalność nierejestrowa są elementami projektu ustawy Prawo przedsiębiorców (najważniejszej z pakietu Konstytucji Biznesu), która ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Istotą Prawa przedsiębiorców - podkreślił - są prawa i gwarancje dla biznesu.

Mariusz Haładyj przypomniał, że na Konstytucję Biznesu ma się w sumie złożyć 11 dokumentów – 9 ustaw, uchwała Rady Ministrów i Podręcznik liczenia kosztów regulacyjnych.

Jak dodał, w pakiecie Konstytucji Biznesu są też dwa elementy pozalegislacyjne. Jeden z nich to uchwała Rady Ministrów zobowiązująca ministerstwa do przeglądu rozporządzeń, w których pojawia się obowiązek stosowania pieczątek przez przedsiębiorców.

Wiceminister przypomniał, że w ramach Konstytucji Biznesu planowane są też uproszczenia proceduralne i zniesienie wielu nadmiernych obowiązków administracyjnych. Część tych ułatwień opracowało Ministerstwo Finansów.

Przykładowo wprowadzamy jeden wzór formularza do podatku od nieruchomości. Dziś każda gmina wydaje swój. W związku z tym, jeśli ktoś prowadzi np. działalność w kilkudziesięciu gminach, to musi za każdym razem przeprowadzić inny proces, z którym często są związane inne wymagania. W skrajnych przypadkach duże firmy, posiadające oddziały zlokalizowane w wielu różnych gminach, muszą składać kilkaset różnych formularzy - mówił.

Skróceniu ulegnie także okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Teraz jest bezterminowy. Proponujemy skrócić go do pięciu lat. To oczywiście nie uchyla obowiązku składania tych sprawozdań w urzędzie skarbowym i KRS - w przypadku podmiotów, które są do rejestru wpisane - wskazał Mariusz Haładyj.