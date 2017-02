Amerykańska firma inżynieryjna CH2M oraz krakowska Brainly, mająca też siedzibę w Nowym Jorku, odebrały nagrody "Przyjaciel polskiej gospodarki" przyznane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) konsulatu polskiego w Nowym Jorku.

Jak powiedziała szefowa WPHI Sabina Klimek, w trakcie polsko-amerykańskiego gali biznesu, wydarzenie to ma na celu uhonorowanie polskiego biznesu działającego na amerykańskim rynku, oraz amerykańskich inwestorów, którzy specjalnie zasłużyli się Polsce.

"Wyróżniliśmy firmę CH2M zajmującą się projektowaniem rozwiązań inżynieryjnych. W roku 2016 stworzyła 900 nowych miejsc pracy, a także Centrum usług wspólnych w Krakowie. To inicjatywy, które nas cieszą i które nagradzamy" - uzasadniała w czwartek Klimek.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP Howlie R. Davis, starszy wiceprezydent CH2M, Polska dysponuje profesjonalną kadrą m.in. inżynierską. Dodał, że jego firma w ostatnich trzech, czterech latach rozszerzyła działalność w Polsce i jest zadowolona z prowadzenia u nas biznesu.

Dwa lata temu podobne wyróżnienie otrzymał General Motors, a przed rokiem Google.

Nagrodą "Przyjaciel polskiej gospodarki" WPHI przyznał też firmie Brainly za spektakularne wejście na rynek USA. Klimek podkreśliła, że startup odnosi duże sukcesy.

Menedżer ds. komunikacji Brainly Jakub Piwnik wyjaśnił PAP, że jego firma jest największym na świecie edukacyjnym portalem społecznościowym dla uczniów. Ma miesięcznie 80 mln użytkowników w ponad 35 krajach. Pomaga im bezpłatnie w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką, w tym zadań domowych.

Według Piwnika USA są najszybciej rosnącym rynkiem portalu pod względem rozmiaru społeczności, a także zaangażowania użytkowników.

W swoim wystąpieniu konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski mówił o tym, że Polsce zależy na przyciąganiu inwestycji długoterminowych, w tym m.in. innowacyjnych. "Chcemy pokazać, że jesteśmy ambitnym partnerem. Oferujemy nie tylko tanią siłę roboczą (...), ale dojrzałość, doświadczenie i odpowiedzialne podejście do biznesu. Nie jesteśmy państwem protekcjonistycznym, nie chcemy tworzyć barier. Witamy inwestorów, ale też zapraszamy inwestorów ambitnych" - dodał.

Zdaniem konsula imprezy przyciągające eksporterów, inwestorów są nieocenione. Zapowiedział kontynuację i wpieranie takich inicjatyw oraz tworzenie nowych.

Na galę biznesu umożliwiającą spotkania importerów z eksporterami przybyło ponad 200 osób. Zaproszono firmy amerykańskie, rozważające wejście na polski rynek, oraz polskie obecne już w Stanach Zjednoczonych.

Konsulat współpracuje z Ministerstwem Rozwoju, by wspólnie opracować strategię działań w dwóch sferach: przyciąganiu inwestorów do Polski, a także eksporterów i inwestorów z Polski do USA.

