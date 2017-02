”W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zidentyfikowana została próba ingerencji z zewnątrz w system informatyczny obsługujący stronę internetową www.knf.gov.pl” - poinformował rzecznik KNF Jacek Barszczewski. w związku z cyberatakiem „zostało złożone zawiadomienie do właściwych organów ścigania”. Jak do tej pory, nie ma żadnych informacji o powiązanych z tymi atakami kradzieżach środków z rachunków bankowych lub nieudanych próbach kradzieży - twierdzi portal cyberdefence24.pl

Jak wynika z przekazów medialnych w ostatnim czasie, co najmniej kilka banków w Polsce było przedmiotem ataku. Być może był to najpoważniejszy atak na banki z jakim mieliśmy w naszym kraju do czynienia - ocenia Marcin Ludwiszewski, dyrektor obszaru cyberbezpieczeństwa w Deloitte