Grudniowy spadek wpływów budżetu z VAT to efekt przyspieszenia inwestycji – mówi Leszek Skiba, wiceminister finansów. I choć resort finansów liczy, że wysokie inwestycje utrzymają się również w kolejnych miesiącach, to wstępne szacunki dotyczące VAT w styczniu sygnalizują wzrost dochodów

Jeżeli miałbym porównać ekonomiczną filozofię rządów Tuska-Rostowskiego do czegokolwiek z naszej historii, to pierwszym skojarzeniem będzie epoka Gierka - pisze Henryk Uzdrowski

Jak wynika z przekazów medialnych w ostatnim czasie, co najmniej kilka banków w Polsce było przedmiotem ataku. Być może był to najpoważniejszy atak na banki z jakim mieliśmy w naszym kraju do czynienia