Absolutnie kluczowe jest dla nas doprowadzenie do bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego - powiedział w sobotę wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas konferencji "Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę" w Toruniu.

Jest dla nas rzeczą absolutnie kluczową, żebyśmy doprowadzili do bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Na to kładziemy nacisk zarówno w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak również dajemy temu wyraz tym, czym państwo może dać wyraz najbardziej konkretnie, a mianowicie właśnie w przeznaczeniu części naszego budżetu, alokacji większej części naszego budżetu niż nasi poprzednicy przez poprzednie 25-26 lat do tych powiatów, do tych gmin, które najmocniej potrzebują rozwoju gospodarczego

powiedział Morawiecki, który miał swoje wystąpienie na temat: "Polityka rozwoju - koniec z podziałem na Polskę A i Polskę B".

Jak przekonywał wicepremier, takie działania wiążą się z bardzo konkretnymi przedsięwzięciami, takimi, które do tej pory - według Morawieckiego - były nierealizowane. Jako przykład podał dwa duże projekty drogowe: Via Carpatia (prowadzącej z Helsinek na południe Europy) oraz Via Baltica, które są kluczowe dla wschodniej Polski.

Chcemy, żeby zdecydowanie rozwój ten był bardziej równomierny - zarówno z punktu widzenia wydatków budżetowych, z punktu widzenia firm, które lokują się w mniejszych ośrodkach. Chcemy skorzystać z doświadczeń, które najwyżej rozwinięte kraje rzeczywiście w taki sposób ten swój rozwój przeprowadziły

tłumaczył Morawiecki.

Jak podkreślił, "nie jest prawdą, że duże firmy muszą być tylko w dużych ośrodkach.

Duże, wielkie marki, które znamy znajdują się w małych miastach

powiedział, powołując się m.in. na niemiecką firmę Zott, która swoją siedzibę ma w 3,5 tys. miasteczku, czy austriackiego Red Bulla, który znajduje się w miasteczku zamieszkanym przez 1,5 tys. ludzi.

Tam, gdzie państwo w długofalowej swojej strategii uwzględnia również postulaty mniejszych ośrodków, prowadzi to z biegiem czasu do rozwoju również tych wielkich firm, a one wzrastają z tych małych

zaznaczył Morawiecki.

Wicepremier zaznaczył jednocześnie, że z budżetu państwa, jako minister rozwoju na rozwój nie dostał jeszcze ani złotówki.

Repolonizacja banku Pekao SA, repolonizacja BPH, wejście w wspólną spółkę z Pesą, co do wynajmu lokomotyw, wsparcie dla polskiego górnictwa - 3 mld zł, wsparcie dla polskiego rolnictwa - wszystkie tematy biznesowe, których rozwinęliśmy już dziesiątki, to są tematy, które rozwijamy na zasadzie specjalnego montowania finansowego, a nie wsparcia budżetowego

powiedział.

Jak podkreśli, budżet państwa jest w sytuacji bardzo nietypowej.

Ponieważ my z tego budżetu przekazaliśmy ludziom 40 mld zł w tym roku, a w przyszłym roku przekazujemy wraz z obniżką wieku emerytalnego 50 mld zł - powiedział.

Dodał, że "warto się zastanowić przez chwilę, jak to jest możliwe, że przekazujemy tak wielką ilość środków w szczególności przeznaczając je właśnie do tej tytułowej Polski B".

Bo 500 Plus, które jest częścią tych 50 mld - to 23,5 mld zł w tym roku - w większości przeznaczane jest dla obszarów wiejskich i małych miasteczek. Bo tam jest więcej dzieci drugich, trzecich

powiedział wicepremier.

Przekazał, że dzięki 500 Plus rząd praktycznie wyeliminował skrajne ubóstwo.

Ten pieniądz nie został wyczarowany, my musimy te pieniądze z jednej strony wypracować w uszczelnieniu budżetu, w walce z mafiami VAT-owskimi, z drugiej strony przez przyspieszony, zrównoważony wzrost gospodarczy

tłumaczył.

Dodał, że ważnym programem jest Mieszkanie Plus, który może skłonić m.in. do powrotu do kraju naszych rodaków.

Jak zaznaczył Morawiecki, rząd PiS stawia na rewolucję.

Na rewolucję solidarnościową, na rewolucję, która ma w zamyśle stworzyć rozwój dużo bardziej zrównoważony. Rozwój, który ma dać perspektywę z jednej strony tym mniejszym ośrodkom i firmom, które się tam znajdują, a z drugiej strony ludziom, którzy tam są, mieszkają i często nie mają pracy, albo ta praca jest niepewna

powiedział.

Podkreślił, że aby to osiągnąć, rząd chce skorzystać z siły wolnego rynku.

W budżecie pieniędzy na rozwój tak naprawdę nie ma. Jak powiedziałem - i to nie żartowałem - z budżetu minister rozwoju nie dostał ani złotówki na rozwój. W związku z tym musimy zrobić wszystko co możliwe, żeby wesprzeć naszych przedsiębiorców, żeby oni chcieli pracować w tych również małych ośrodkach, również w obszarach wiejskich

powiedział Morawiecki.

Jak mówił, w osiągnieciu tego zrównoważonego rozwoju gospodarczego ważna jest każda złotówka, którą należy w uczciwy sposób gospodarować.

Po to, żeby rzeczywiście, mimo ogromnych wydatków społecznych, w tym najbardziej prorodzinnym, najbardziej prospołecznym, najbardziej prorozwojowym budżecie, znaleźć jednocześnie środki na zdrowy wzrost gospodarczy. To są te cele, które przyświecają nam na najbliższe 5-10 lat

powiedział Morawiecki.

PAP, MS