W Toruniu odbyła się konferencja gospodarcza "Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę". W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu politycy i szefowie dużych spółek mówili o wizji gospodarki, którą chce zrealizować rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Gospodarz konferencji o. Tadeusz Rydzyk powitał uczestników, a szczególnie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Trzeba wiedzieć kto jest kto, co jest kto i prawdę trzeba zawsze głosić. W Polsce by tej nadziei, która jest, nie byłoby też, gdyby nie pan prezes Kaczyński

– mówił ojciec Tadeusz Rydzyk.

Pierwszy w debacie o odpowiedzialności przedsiębiorców za kraj zabrał Jarosław Kaczyński. Mówił on m.in. o tym, że państwo jest gwarantem własności. Ono również dba o to, aby istniała swobodna wymiana handlowa.

Czy rynek może istnieć bez państwa? Nie. Państwo musi zagwarantować bezpieczeństwo tych, którzy na rynku funkcjonują. Musi istnieć poziom bezpieczeństwa socjalnego, poziom bezpieczeństwa osobistego i coś, co można określić jako zdolność do działań antykryzysowych

– mówił prezes PiS.

Wicepremier i minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przedstawił plany rządu, mające na celu zlikwidować podział Polski na lepszą i gorszą.

Jest dla nas rzeczą absolutnie kluczową, żebyśmy doprowadzili do bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Na to kładziemy nacisk zarówno w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak również dajemy temu wyraz tym, czym państwo może dać wyraz najbardziej konkretnie, a mianowicie właśnie w przeznaczeniu części naszego budżetu, alokacji większej części naszego budżetu niż nasi poprzednicy przez poprzednie 25-26 lat do tych powiatów, do tych gmin, które najmocniej potrzebują rozwoju gospodarczego