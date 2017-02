Delfin, pływający w rzece Arno i popisujący się skokami, stał się atrakcją Pizy. Zdziwieni są naukowcy, którzy podkreślają, że po raz pierwszy we Włoszech zdarzyło się, aby ten morski ssak zadomowił się w rzece i tak dobrze się w niej czuł.

Delfin pojawił się w rzece w mieście pod koniec grudnia zeszłego roku. Jej ujściem do morza wpłynął do centrum. W styczniu pokazywał się wiele razy wzbudzając coraz większe zainteresowanie. Mieszkańcy Pizy zaczęli przychodzić na brzeg, by podziwiać delfina, który - jak zauważono - wyraźnie reaguje na entuzjazm widzów. Bawi się i skacze w wodzie.

Eksperci ustalili, że nowy mieszkaniec Arno należy do gatunku butlonos zwyczajny, jednego z najczęściej występujących.

Delfin stał się gwiazdą internetu, gdzie umieszczane są nagrania jego popisów - zauważa lokalny dziennik "Il Tirreno" dodając, że ulubieńcowi mieszkańców brakuje imienia dla ssaka.

Gazeta w sondażu zapytała czytelników, jak go nazwać. Pojawiły się już pierwsze propozycje, by nadać mu imię Galileo, Arno, Romeo albo Snoopy.

