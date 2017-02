Liczba działających w Polsce stacji paliwowych wzrosła na koniec ubiegłego roku do 6803 z 6601, jakie funkcjonowały na koniec roku 2015 - wynika z raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. To najwięcej od roku 2012, kiedy to mieliśmy 6857 działających stacji.

Jak informuje POPiHN, 33,1 proc. rynku stacji kontrolują krajowe koncerny, 29,6 proc. należy do niezależnych operatorów, 21,6 proc. do zagranicznych koncernów, 13,1 proc. do sieci operatorów niezależnych, a 2,7 proc. kontrolują hipermarkety.

Najwięcej stacji, bo 1766 kontrolował Polski Koncern Naftowy Orlen. Na drugim miejscu, z 523 stacjami, znalazł się koncern BP, zaś trzecie miejsce należy do gdańskiego Lotosu, który na koniec roku 2016 miał 487 stacji.

Jak podaje POPiHN, do koncernów zagranicznych należało w Polsce 1467 stacji, z kolei niezależni operatorzy mieli około 2900 stacji.

Liczba stacji paliw działających przy sieciach sklepowych wzrosła w ubiegłym roku do 183 ze 179 na koniec 2015 roku. Coraz więcej stacji działa też przy autostradach - na koniec ubiegłego roku było ich 81, podczas gdy rok wcześniej takich punktów działało 78.

PAP, MS