** Wszystkie wątpliwości dotyczące Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zostały wyjaśnione, ale jest mało prawdopodobne, że zostanie ona przyjęta na najbliższym posiedzeniu rządu - powiedział w poniedziałek w Warszawie wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W zeszłym tygodniu wszystkie wątpliwości dotyczące strategii zostały rozwiązane. Na tej bazie przygotowaliśmy nowy tekst - poinformował wiceszef MR.

Pytany, czy prawdą jest, że tematem sporu między resortami była energetyka jądrowa, odpowiedział: "to była kwestia doprecyzowania sformułowań, by wszystkie ministerstwa - energii, rozwoju, środowiska - były zadowolone".

Wiceminister nie wykluczył że SOR zostanie przyjęty na najbliższym wtorkowym posiedzeniu rządu, ale zastrzegł, że jest to mało prawdopodobne.

Premier Beata Szydło w środę przekazała, że zgłosiła kilka zastrzeżeń do Strategii, bo – jak powiedziała - nie spełniła ona do końca jej oczekiwań. Podkreśliła, że to najważniejsza strategia PiS i musi być perfekcyjna.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to strategiczny rządowy dokument, który opisuje i precyzuje tzw. plan Morawieckiego. W swych założeniach ma wyznaczać średniookresowe kierunki rozwoju Polski. Zakłada m.in., że w roku 2030 dochód rozporządzalny brutto w Polsce ma być zbliżony do poziomu średniej UE, a do 2020 r. ma wynosić 80 proc. średniej.

Przewiduje ponadto zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, także obszarów wiejskich i mniejszych miast, w miejscu dotychczasowej koncentracji na metropoliach, skupiających większość inwestycji. Kluczowym czynnikiem w całej Strategii jest innowacyjność, także w kontekście reindustrializacji.

