Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna nie zwalnia tempa - dziś podpisano porozumienie ze Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego. Czy czeka nas nowe otwarcie w stosunkach gospodarczych polsko-egipskich?

Współpraca gospodarcza między Polską a Egiptem na długie i dobre tradycje, bowiem sięga lat 20-tych XX wieku, kiedy to polscy inżynierowie wędrowali nad Nil by tam uczestniczyć w ważnych projektach przemysłowych, z kolei Egipt eksportował do naszego kraju owoce cytrusowe i biżuterię.

Niestety - po 1989 roku współpraca na linii Polska-Egipt jakby zamarła, a z pewnością drastycznie się zmniejszyła. Teraz jednak poczyniono pierwszy krok na rzecz odnowienia dobrej tradycji współpracy gospodarczej. Pionierem okazały się strefy ekonomiczne - pomorska (PSSE) oraz egipska (Kanału Sueskiego). Dziś w Gdyni podpisano porozumienie między strefami, otwierające możliwość pogłębienia współpracy nie tylko między podmiotami gospodarczymi ale też rządami państw.

Jak przyznaje Aleksandra Jankowska, prezes PSSE, podpisanie porozumienia ze Strefą Kanału Sueskiego to duży krok naprzód jeśli chodzi o stosunki gospodarcze między Polską a Egiptem. Jest szansa na wymianę zarówno biznesową, handlową jak i intelektualną (choćby w zakresie inżynieryjnego know-how). Podobnego zdania jest prezes egipskiej Strefy, dr Ahmed Darwish, wskazując, iż Egipcjanie chętnie z kolei skosztują polskiej żywności (ze szczególnym uwzględnieniem serów) czy jabłek, które okazały się być polską marką numer jeden na tym rynku.

Podpisana umowa otwiera nowy rozdział i może doprowadzić do szerszych porozumień - tym razem już na szczeblu rządowym. Co więcej, jak przyznali prezesi Stref, umowa wpisuje się w plan neoindustrializacji wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ogłoszonego w ubiegłym roku podczas jego wizyty w Gdyni.

Arkady Saulski