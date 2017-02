W Nowym Jorku został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i amerykańską spółką przemysłu obronnego Northrop Grumman. Porozumienie zakłada zdefiniowanie możliwych obszarów współpracy pomiędzy PGZ S.A. i Northrop Grumman.

Na podstawie podpisanego dokumentu Polska Grupa Zbrojeniowa i Northrop Grumman zdefiniują obszary możliwej współpracy przemysłowej, m.in. w zakresie naziemnych, przeciwlotniczych, wielofunkcyjnych radarów kierowania ogniem AESA GaN, elektroniki lotniczej dla platform stałopłatowych, wiropłatowych, elektroniki pojazdów naziemnych, systemów dla marynarki wojennej oraz C4IS - informuje PGZ w komunikacie

To porozumienie, które otwiera przed polskim przemysłem obronnym perspektywy wieloletniej współpracy. Jestem przekonany, że podpisany list intencyjny przyczyni się do zacieśnienia naszych partnerskich relacji, co da możliwość nawiązania długookresowej kooperacji pomiędzy PGZ i Northrop Grumman i obu stronom przyniesie szereg wymiernych korzyści – powiedział Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. List intencyjny demonstruje naszą wspólną chęć poszukiwania możliwych obszarów współpracy pomiędzy Northrop Grumman i Polską Grupą Zbrojeniową oraz ewentualnego dostarczenia zdolności technologicznych polskiemu przemysłowi. Mamy nadzieję, że nasza kooperacja z PGZ doprowadzi do wzmocnienia długoterminowego zaangażowania Northrop Grumman w sukces przyszłych projektów przemysłowych – powiedział Tarik Reyes, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu oraz Obrony Przeciwrakietowej i Systemów Ochronnych Northrop Grumman.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i Northrop Grumman to pierwszy krok w kierunku nawiązania bliższej kooperacji w zakresie zaawansowanych technologii w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Stwarza to polskiemu przemysłowi możliwość dostępu do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, z korzyścią dla realizowanych pod nadzorem Ministerstwa Obrony Narodowej programów modernizacyjnych.