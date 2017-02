Rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z kanclerz Angelą Merkel będą dotyczyć Brexitu, tego, jak Polska i Niemcy mogą mówić wspólnym głosem na ten temat, ale także stosunku państw UE do prezydentury Donalda Trumpa - powiedział w TVP Info Marek Magierowski.

We wtorek w TVP Info dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski zapowiedział, że spotkanie Dudy z Merkel będzie "dotyczyło spraw, które nurtują i Niemcy, i Polskę w kontekście przyszłości Europy". Jak wyjaśnił, wśród poruszanych tematów znajdzie się na pewno kwestia Brexitu.

Zarówno Niemcy, jak i Polska chciałyby, aby Brexit przebiegał w sposób łagodny. Wygląda na to, że nie da się już powstrzymać tego procesu, ale należy uczynić wszystko, aby ten rozwód Wielkiej Brytanii z UE miał jak najmniejszy wpływ na gospodarkę unijną, bo to jest największe zmartwienie dzisiaj wszystkich członków UE - mówił Magierowski.

Jego zdaniem rząd niemiecki i polski zdają sobie sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

O ile Niemcy są naszym największym partnerem handlowym, to Wielka Brytania jest naszym drugim partnerem handlowym w kolejności. Dorzućmy do tego ogromną liczbę Polaków, którzy żyją i pracują w Wielkiej Brytanii, których sytuacja dziś jest niepewna. Nie wiedzą przecież jaka będzie ich sytuacja prawna w momencie, kiedy - prawdopodobnie za co najmniej dwa lata - dojdzie do ostatecznego rozwodu Wielkiej Brytanii z UE. To jest także zadanie dla polskich władz, aby wspólnie wynegocjować takie warunki tego rozejścia, żeby polska społeczność w Wielkiej Brytanii w jak najmniejszym stopniu odczuła negatywne konsekwencje tego rozwodu - powiedział Magierowski.