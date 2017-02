Ponad 71 tysięcy gospodarstw domowych zmieniło dostawcę prądu w 2016 r. – wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki.

Tempo, w jakim gospodarstwa domowe decydują się na zmianę dostawcy prądu, spowolniło. Od momentu wprowadzenia możliwości wyboru w 2007 r. do grudnia ubiegłego roku na taką zmianę zdecydowało się łącznie ponad 462 tys. gospodarstw domowych.

W samym 2016 r. takich zmian było 71 tysięcy. To znacznie mniej niż w roku 2015, kiedy na nowego dostawcę zdecydowało się ponad 103 tys. właścicieli domów i mieszkań oraz o ponad połowę mniej niż w roku 2014 (152 tys. gospodarstw wybrało nową firmę dostarczająca prąd).

Jak na razie rywalizację o klientów spoza swojej podstawowej grupy wygrywa Tauron Dystrybucja. To on dostarcza prąd po cudzej sieci – według zasady Third Person Access, TPA, umożliwiającej świadczenie usług z wykorzystaniem cudzej infrastruktury – aż do 169 tys. gospodarstw domowych. Na drugim miejscu jest PGE Dystrybucja ze 162 tys. klientów odebranych innym firmom, trzecia jest Energa Operator (145 tys. klientów). Poza podium znalazła się Enea z ponad 106 tys. klientów.