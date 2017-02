Nowy blok Elektrowni Jaworzno budowany jest w technologii węglowej co oznacza, że będzie rocznie spalał do 2,8 mln ton węgla, który w większości będzie pochodził z kopalń Grupy TAURON. Blok będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

W Jaworznie na terenie budowy nowego bloku 910 MW trwają zaawansowane prace budowlano-montażowe. Zakończono montaż konstrukcji nośnej kotła, a charakterystyczny komin osiągnął już wysokość 165 z docelowych 180 metrów.

Budowa nowego bloku w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji w Polsce, charakteryzująca się przy tym najwyższymi wskaźnikami technicznymi i ekologicznymi w swojej klasie – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. W docelowych miejscach magazynowania znajdują się już główne elementy turbiny. Jak tylko zakończone zostaną prace związane z wykonaniem dachu budynku maszynowni, rozpocznie się ich montaż. Poprzedzi go posadowienie generatora, który również dotarł już w rejon budowy bloku - dodaje Grzegorczyk. Nowy blok będzie spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30 proc. oraz pozostałych gazów emisyjnych o ponad 50 proc – przypomina Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia do spraw zarządzania majątkiem i rozwoju.

Po zakończeniu inwestycji do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok przygotowany jest pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready). Jest również przystosowany do wysokich rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać ok. 2021r.