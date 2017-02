Związkowcy z Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) sprzeciwiają się uzależnianiu wypłaty górnikom holdingu całości tzw. 14. pensji od zawarcia porozumienia poprzedzającego połączenie KHW z Polską Grupą Górniczą (PGG). Kolejne rozmowy w tej sprawie odbędą się w czwartek.

Kilkuosobowa grupa związkowców pozostała w siedzibie spółki po zakończeniu poniedziałkowych rozmów z udziałem szefów resortu energii: ministra Krzysztofa Tchórzewskiego i jego zastępcy Grzegorza Tobiszowskiego. Związki deklarują gotowość do negocjacji, ale nie chcą, by porozumienie w sprawie połączenia KHW i PGG było warunkiem wypłaty czternastki za 2016 rok.

W PGG oraz w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wypłata nagrody rocznej (tzw. czternastej pensji) jest czasowo zawieszona na mocy wcześniejszych porozumień społecznych, jednak w KHW zarząd nadal jest zobowiązany do wypłaty tego świadczenia w terminie do 10 lutego. W ubiegłym tygodniu zarząd zadłużonego na ok. 2,5 mld zł holdingu ogłosił, że nie ma środków na wypłacenie całej kwoty (w skali spółki to ok. 90 mln zł) i wypłacił pracownikom zaliczkowo jedynie po tysiąc zł netto.

Podczas poniedziałkowych rozmów przedstawiciele zarządu spółki i resortu energii ogłosili, że pozostała część czternastki może być wypłacona 3 marca, jednak wcześniej powinno być zawarte porozumienie określające warunki połączenia KHW i PGG - planowana fuzja ma być ratunkiem dla zagrożonego upadłością holdingu.

Warunkiem uzyskania środków na ten cel (wypłatę 14. pensji ) jest jednak zawarcie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w KHW SA porozumienia dotyczącego zbycia wybranych aktywów KHW SA do Polskiej Grupy Górniczej - głosi wtorkowe stanowisko holdingu.

Związki uważają natomiast, że wypłata czternastki nie może być uzależniona od porozumienia, o którym chcą rozmawiać.

Wobec uzyskanych informacji od ministra energii o istnieniu środków finansowych na wypłatę w całości należnych zobowiązań płacowych pracowników KHW SA, żądamy ich wypłacenia w trybie natychmiastowym bez stawiania warunków - napisali w oświadczeniu przedstawiciele działających w holdingu związków. Jednocześnie deklarujemy gotowość do negocjacji w temacie dalszego funkcjonowania naszej firmy, czego dowodem jest nasza obecność i dalsze oczekiwanie na przybycie ministrów i negocjacje" - ogłosili związkowcy, których reprezentacja oczekuje na rozmowy w siedzibie holdingu.

Do rozmów ws. szczegółowych zasad połączenia KHW z PGG zarząd holdingu zaprosił przedstawicieli organizacji związkowych na najbliższy czwartek - 9 lutego. Natomiast rozmowy z udziałem ministrów mają odbyć się w kolejny poniedziałek.

Jak poinformował we wtorek rzecznik KHW Wojciech Jaros, podstawowe zasady połączenia KHW i PGG dotyczą zagwarantowania pracy wszystkim pracownikom holdingu, utrzymania zarobków zgodnie z systemem obowiązującym w PGG (oznaczałoby to wygaśnięcie układu zbiorowego stosowanego w holdingu) oraz uzyskania przez kopalnie - należące obecnie do KHW - środków na niezbędne inwestycje.

Według rzecznika, zgodnie z życzeniem przedstawicieli związków, w poniedziałek po południu przygotowano porozumienie-oświadczenie dotyczące wypłaty czternastki 3 marca pod warunkiem zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia PGG i KHW. Pod dokumentem podpisali się ministrowie Tchórzewski i Tobiszowski, jednak ostatecznie swoich podpisów nie złożyli związkowcy, którzy zażądali natychmiastowej wypłaty pozostałej części czternastki za rok 2016.

Spółka po raz kolejny informuje, że nie dysponuje środkami, które pozwalałyby jej na to. Od późnej jesieni 2016 r. zarząd informował o nadejściu takiej sytuacji i zagrożeniu terminowości wypłaty nagrody rocznej - czytamy we wtorkowym komunikacie holdingu.

Według spółki zadeklarowana przez Ministerstwo Energii pomoc możliwa będzie - jak informował minister Tchórzewski - nie wcześniej niż pod koniec lutego.

Przy czym jej warunkiem jest porozumienie dotyczące połączenia KHW z PGG - zaznaczył rzecznik holdingu.

SzSz (PAP)