Ministerstwo finansów podało, że nadwyżka w budżecie jednostek samorządów terytorialnych przekroczyła 7,6 mld zł za 2016 r. - po listopadzie wartość ta przekraczała 19 mld zł. Według ekonomistów z BZWBK, dane te nie zmieniają szacunków wielkości deficytu finansów publicznych za 2016 r. przedstawionych przez resort finansów.

Pozostajemy przy tym, o czym informowało ministerstwo finansów czyli o wielkości deficytu na poziomie 2,8-2,9 proc. PKB. W uproszczeniu można powiedzieć, że ścieżka deficytu jest „"wygładzana”. Istniało ryzyko, że deficyt finansów publicznych w 2017 r. przekroczy 3 proc. PKB, a wiadomym było, że 2016 r. zamknie się niezłym wynikiem, zatem przesunięcie niektórych wydatków i dochodów (zwrot VAT) spowodowało, że deficyt finansów publicznych zarówno w 2016 r. jak i 2017 r. powinien zamknąć się poniżej 3 proc.PKB – powiedział wgospodarce.pl Maciej Reluga, główny ekonomista BZWBK.

Reluga dodaje, że sam fakt utrzymywania deficytu w okolicach 3 proc., bez względu na koniunkturę, jest trochę ryzykowny. Jeśli dojdzie do spowolnienia gospodarczego w efekcie czynników zewnętrznych, istnieje groźba wzrostu deficytu powyżej 3 proc. czyli progu zgodnego z kryteriami z Maastricht.

Tydzień temu wiceminister finansów publicznych Leszek Skiba, informował, że według wstępnych szacunków resortu, deficyt finansów publicznych w 2016 r. wyniósł 2,8-2,9 proc. PKB.

Wiceminister finansów mówił także, że dane o deficycie sektora finansów publicznych zawierają zgodę Eurostatu na zaliczenie do dochodów 2016 r. części wpływów z aukcji LTE. Ze sprzedaży praw do częstotliwości pochodzi 9,2 mld zł. Zdaniem Skiby decyzja Eurostatu nie jest jeszcze ostateczna, ale jest prawie przesądzone, że tylko jedna piętnasta tego dochodu wejdzie do dochodów roku 2016. tak, jak i jedna piętnasta trafi do dochodów tegorocznych. Dodawał przy tym, że to stanowisko Eurostatu zbliża prognozę deficytu sektora w tym roku do 2,8 proc. PKB. Mówił jednocześnie, że poprawa w ściągalności podatków może w 2017 r. przynieść budżetowi więcej niż zaplanowane przez rząd 10 mld zł.