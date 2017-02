Najczęściej poszukiwani na rynku są kierowcy samochodów ciężarowych i spawacze oraz pielęgniarek i położnych – wynika z badania Barometr Zawodów 2017. I deficyt pracowników o takich kompetencjach wzrósł w stosunku do 2016 r.

Resort rodziny przedstawił wyniki badania, dotyczącego najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku. W 2017 r. największe zapotrzebowanie jest na kierowców. Aż w 95 proc. powiatów, które wzięły udział w badaniu, zgłoszono deficyt pracowników o takich kwalifikacjach. Brakowało także spawaczy – deficyt zgłoszono w 83 proc. powiatów – oraz pielęgniarek i położnych (73 proc. zgłoszeń).

Na liście najbardziej poszukiwanych fachowców przeważają zawody wiążące się z pracą fizyczną – brakuje krawców, kierowców autobusów, kucharzy, fryzjerów, operatorów obrabiarek, cieśli i stolarzy budowalnych.

Jedyny zawód, niezwiązany z pracą fizyczną a lokujący się wysoko na liście poszukiwanych – na 4 miejscu – to samodzielni księgowi, których deficyt wskazywano w 71 proc. powiatów.

Na drugim końcu – a więc na liście zawodów nadwyżkowych są m.in. specjaliści od technologii żywności i żywienia. Autorzy raportu wyjaśniają, że bierze się to z dużej liczby szkół kształcących tego typu pracowników (jak wynika z raportu, „w niemal każdym powiecie w Polsce kształci się obecnie specjalistów od technologii żywności i żywienia”). Za dużo mamy osób zainteresowanych pracą w biurze, co bierze się z dużej liczby absolwentów kierunków humanistycznych.

Niż demograficzny zaczyna dotykać nauczycieli – mamy nadmiar pedagogów oraz nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, za to widać już braki nauczycieli przedmiotów zawodowych. Mamy także za dużo ekonomistów.

Co ciekawe, mimo że jest spore zapotrzebowanie na pracowników o wykształceniu technicznym, to pojawia się problem wynikający z niskiej jakości takiego kształcenia. Technicy np. nie umieją czytać rysunku technicznego, co sprawia, że właściwie mogą pracować jedynie w zawodach robotniczych. Ale oni przynajmniej mogą jeszcze kontynuować naukę i zdobyć brakujące umiejętności.